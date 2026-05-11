【『今日好き』クライストチャーチ編カップルインタビューVol.2】“年下彼氏”ゆうま＆ゆうひ
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「クライストチャーチ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったゆうま（今野優誠）とうゆうひ（岩間夕陽）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】ゆうまがゆうひの“理想の告白”を実現！バックハグも
■決めきる覚悟をしていたゆうひ ゆうまはカップル成立できる自信はあった？
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください。
ゆうひ：新高校1年生には思えないほど、すごい大人っぽいなと思いました。
ゆうま：前の旅から見ていて、その時ずっとかわいいなって思っていて。今回の旅で、継続で来てくれたので、「最初に話したいな」って思いました。
――ゆうまくんは年下ですが、どう思いましたか？
ゆうひ：入ってきた時って、自己紹介もないじゃないですか。高1とは思えなくて。みんな大人ぽかったんですけど、学年を聞いてびっくりしました。（年下と付き合うのは）気にならなくて、大人っぽいから全然オッケーかなって思います。
――明確に好きと確信した瞬間を教えてください
ゆうひ：告白の前夜、すごい悩んで考えて…。ドキドキする方はどっちかなっていうのを考えて決まりました。
ゆうま：夜デートに（ほかの女子と）行ったんですけど、頭の中でゆうひのことを考えることがあって…。終わってホテルに戻った時も、頭の中でずっと考えていたので、「好きなのかな」って思いました。
――羊のおそろいの人形を持っていましたね
ゆうひ：バーベキューの時に「渡したいものがあるから」って言われて。おそろいのキーホルダーをもらうのが、自分の中で憧れがあったのですごいうれしかったです。
ゆうま：おそろいのキーホルダーを渡したのが、（ゆうひの）決め手にもなっていたので、渡せてよかったです。
――最後のアピールタイムで、キーホルダー交換と変顔2ショットをしていましたね！エピソードを教えてください
ゆうひ：2人とも最初から緊張していたので、告白前も緊張すると思ったんです。その前に2人で一緒に変顔をして、緊張をほぐせたっていうのがすごいうれしかったし、やってよかったなって思います。
ゆうま：旅でずっと緊張していたので、最終日はさすがに「緊張を解きたいな」と思っていました。そう考えた時に何があるかなと思ったら、変顔が頭の中に出てきたので、「変顔をやろう」と思って。そしたら「変顔いいよ」って言ってくれたので、一緒にやれてよかったです。
ゆうひ：「変顔かあ」みたいな（笑）。変顔は旅でするつもりもなかったし、変顔をもうしない人生にしようと思ったので（笑）。緊張を解くためにはやろうと思ってやりました！
――告白前日の夜にはどんなことを考えていましたか？
ゆうひ：2人で迷っていたっていうのもあって、すごい悩んでたんですけど…。自分の素直な気持ちは何なんだろうっていうのも考えました。
ゆうま：2日目までストレートに気持ちをアピールすることができていなかったので、3日目の最後のアピールタイムの時には、自分の気持ちを全部ぶつけたいなって思いました。
――告白された時はどう思いましたか？
ゆうま：一番は驚きがすごくて。そのあとに「え、うれしい！」ってなりました。
――カップル成立できる自信はありましたか？
ゆうま：正直あまりなかったんですけど、告白されてすごくびっくりしました。
ゆうひ：私は継続っていうのもあって、決めきれないっていうことはしたくなかったので、決めきるっていう覚悟はありました。
■ゆうひの理想の告白は？実際にゆうまが再現「本編で告白されたかったな〜」
――今回はゆうひちゃんから告白でした。男子から告白だったら、どんな告白が理想ですか？
ゆうひ：やっぱり告白は、どストレートに気持ちを伝えるのがマストだと思ってるので、とりあえずストレートに言葉を伝えて欲しいなって思います。
――最後に告白の逆告白パターンをお願いします（笑）！改めて相手の好きなところ教えてください
ゆうひ：大人っぽい一面もあるし、付き合った後に知ったことなんですけど、何事にも真剣な人だなと思いました。そこがめっちゃいいところだと思います。
ゆうま：顔がタイプっていうのもあるし、好きなタイプに当てはまっているし。しかも 明るくて優しい。しっかりした一面もあって、いいと思います。ツンデレなところもかわいいなって思います。
――ツンデレなエピソードはありますか？
ゆうま：素直に気持ちを伝えようとしてくれてるのは感じるんですけど、あまり言えなくて、顔が赤くなるところがかわいいなって。結果的にはちゃんと伝えてくれます。
――ゆうまくんも愛情表現はしていますか？
ゆうま：頑張ろうとはしてるんですけど、自分も結構恥ずかしがっちゃって、あまり言えていないです。
ゆうひ：でも「頑張って伝えるね」って言ってくれていて、うれしいんです。たまにしかやってくれないから、そこは毎日お願いしたいとこなんですけど…（笑）。
ゆうま：（笑）
ゆうひ：私も頑張ろうかなと思います。
――最近連絡を取っていて、キュンとしたことがあれば教えください
ゆうひ：私は変化したところを見つけてくれるのが好きなんですけど、髪色変えた時に、LINEで「似合ってるよ」って言ってくれたことがうれしかったです。
ゆうま：素直に「大好きだよ」みたいな気持ちを伝えてくれるところが結構キュンとします。
――旅から帰ってきて見つけた新たな一面はありますか？
ゆうひ：何事にも真剣に取り組んでる。例えば勉強をしたり、課題をちゃんとやったりしているところとか尊敬します。
ゆうま：旅でもちょっと感じていたんですけど、LINEでやり取りしている時に、「意外とサバサバしてるんだな」って感じました。
――放送を見て感想を言い合うことはありますか？
ゆうひ：リアルタイムで一緒に見てた時もあります。時間が合わなかった時は、放送が終わった後に「ああいうことをしてたんだね」って。2ショットの内容は、放送を見て初めて知るので、「そういうこと話してたんだ」っていうのは話します。
――もしダブルデートするならどのカップルとしてみたいですか？
ゆうひ：かいとあ（田代魁音＆金沢十亜）とやってみたいです。
ゆうま：自分も、同じ旅で成立したカップルなので、するならかいとあかなって思っています。
――これからどんなカップルになっていきたいかをそれぞれ教えてください
ゆうひ：2人ともマイペースっていうのもあるので、2人のペースで仲良くなっていければいいなって思います。
ゆうま：俺も、2人のベースで徐々に歩んでいきたいと思っています。
――最後にゆうひちゃんへ理想の告白をお願いします！
ゆうま：この2泊3日の旅を通して、ゆうひと話せてすごく楽しくて。ドキドキっていう感情が芽生えてきて、自分の中で考えた時に「これは好きだな」って思いました。ブランコの時もすごく楽しかったし、キーホルダーも渡せてすごく楽しい2泊3日になりました。大好きです。付き合ってください。お願いします。
ゆうひ：本編で告白されたかったな〜（笑）！
【動画】ゆうまがゆうひの“理想の告白”を実現！バックハグも
■決めきる覚悟をしていたゆうひ ゆうまはカップル成立できる自信はあった？
ゆうひ：新高校1年生には思えないほど、すごい大人っぽいなと思いました。
ゆうま：前の旅から見ていて、その時ずっとかわいいなって思っていて。今回の旅で、継続で来てくれたので、「最初に話したいな」って思いました。
――ゆうまくんは年下ですが、どう思いましたか？
ゆうひ：入ってきた時って、自己紹介もないじゃないですか。高1とは思えなくて。みんな大人ぽかったんですけど、学年を聞いてびっくりしました。（年下と付き合うのは）気にならなくて、大人っぽいから全然オッケーかなって思います。
――明確に好きと確信した瞬間を教えてください
ゆうひ：告白の前夜、すごい悩んで考えて…。ドキドキする方はどっちかなっていうのを考えて決まりました。
ゆうま：夜デートに（ほかの女子と）行ったんですけど、頭の中でゆうひのことを考えることがあって…。終わってホテルに戻った時も、頭の中でずっと考えていたので、「好きなのかな」って思いました。
――羊のおそろいの人形を持っていましたね
ゆうひ：バーベキューの時に「渡したいものがあるから」って言われて。おそろいのキーホルダーをもらうのが、自分の中で憧れがあったのですごいうれしかったです。
ゆうま：おそろいのキーホルダーを渡したのが、（ゆうひの）決め手にもなっていたので、渡せてよかったです。
――最後のアピールタイムで、キーホルダー交換と変顔2ショットをしていましたね！エピソードを教えてください
ゆうひ：2人とも最初から緊張していたので、告白前も緊張すると思ったんです。その前に2人で一緒に変顔をして、緊張をほぐせたっていうのがすごいうれしかったし、やってよかったなって思います。
ゆうま：旅でずっと緊張していたので、最終日はさすがに「緊張を解きたいな」と思っていました。そう考えた時に何があるかなと思ったら、変顔が頭の中に出てきたので、「変顔をやろう」と思って。そしたら「変顔いいよ」って言ってくれたので、一緒にやれてよかったです。
ゆうひ：「変顔かあ」みたいな（笑）。変顔は旅でするつもりもなかったし、変顔をもうしない人生にしようと思ったので（笑）。緊張を解くためにはやろうと思ってやりました！
――告白前日の夜にはどんなことを考えていましたか？
ゆうひ：2人で迷っていたっていうのもあって、すごい悩んでたんですけど…。自分の素直な気持ちは何なんだろうっていうのも考えました。
ゆうま：2日目までストレートに気持ちをアピールすることができていなかったので、3日目の最後のアピールタイムの時には、自分の気持ちを全部ぶつけたいなって思いました。
――告白された時はどう思いましたか？
ゆうま：一番は驚きがすごくて。そのあとに「え、うれしい！」ってなりました。
――カップル成立できる自信はありましたか？
ゆうま：正直あまりなかったんですけど、告白されてすごくびっくりしました。
ゆうひ：私は継続っていうのもあって、決めきれないっていうことはしたくなかったので、決めきるっていう覚悟はありました。
■ゆうひの理想の告白は？実際にゆうまが再現「本編で告白されたかったな〜」
――今回はゆうひちゃんから告白でした。男子から告白だったら、どんな告白が理想ですか？
ゆうひ：やっぱり告白は、どストレートに気持ちを伝えるのがマストだと思ってるので、とりあえずストレートに言葉を伝えて欲しいなって思います。
――最後に告白の逆告白パターンをお願いします（笑）！改めて相手の好きなところ教えてください
ゆうひ：大人っぽい一面もあるし、付き合った後に知ったことなんですけど、何事にも真剣な人だなと思いました。そこがめっちゃいいところだと思います。
ゆうま：顔がタイプっていうのもあるし、好きなタイプに当てはまっているし。しかも 明るくて優しい。しっかりした一面もあって、いいと思います。ツンデレなところもかわいいなって思います。
――ツンデレなエピソードはありますか？
ゆうま：素直に気持ちを伝えようとしてくれてるのは感じるんですけど、あまり言えなくて、顔が赤くなるところがかわいいなって。結果的にはちゃんと伝えてくれます。
――ゆうまくんも愛情表現はしていますか？
ゆうま：頑張ろうとはしてるんですけど、自分も結構恥ずかしがっちゃって、あまり言えていないです。
ゆうひ：でも「頑張って伝えるね」って言ってくれていて、うれしいんです。たまにしかやってくれないから、そこは毎日お願いしたいとこなんですけど…（笑）。
ゆうま：（笑）
ゆうひ：私も頑張ろうかなと思います。
――最近連絡を取っていて、キュンとしたことがあれば教えください
ゆうひ：私は変化したところを見つけてくれるのが好きなんですけど、髪色変えた時に、LINEで「似合ってるよ」って言ってくれたことがうれしかったです。
ゆうま：素直に「大好きだよ」みたいな気持ちを伝えてくれるところが結構キュンとします。
――旅から帰ってきて見つけた新たな一面はありますか？
ゆうひ：何事にも真剣に取り組んでる。例えば勉強をしたり、課題をちゃんとやったりしているところとか尊敬します。
ゆうま：旅でもちょっと感じていたんですけど、LINEでやり取りしている時に、「意外とサバサバしてるんだな」って感じました。
――放送を見て感想を言い合うことはありますか？
ゆうひ：リアルタイムで一緒に見てた時もあります。時間が合わなかった時は、放送が終わった後に「ああいうことをしてたんだね」って。2ショットの内容は、放送を見て初めて知るので、「そういうこと話してたんだ」っていうのは話します。
――もしダブルデートするならどのカップルとしてみたいですか？
ゆうひ：かいとあ（田代魁音＆金沢十亜）とやってみたいです。
ゆうま：自分も、同じ旅で成立したカップルなので、するならかいとあかなって思っています。
――これからどんなカップルになっていきたいかをそれぞれ教えてください
ゆうひ：2人ともマイペースっていうのもあるので、2人のペースで仲良くなっていければいいなって思います。
ゆうま：俺も、2人のベースで徐々に歩んでいきたいと思っています。
――最後にゆうひちゃんへ理想の告白をお願いします！
ゆうま：この2泊3日の旅を通して、ゆうひと話せてすごく楽しくて。ドキドキっていう感情が芽生えてきて、自分の中で考えた時に「これは好きだな」って思いました。ブランコの時もすごく楽しかったし、キーホルダーも渡せてすごく楽しい2泊3日になりました。大好きです。付き合ってください。お願いします。
ゆうひ：本編で告白されたかったな〜（笑）！