◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

堂々たるレースぶりで最速を知らしめた。エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は前走の阪神牝馬Ｓで単勝２・８倍の１番人気に応え完勝。最内枠からハナを切るとそのままスピードを緩めることなく逃げ切った。香港マイル１１着からの復帰戦。森一調教師も「香港が大きな負けで半信半疑でした」と不安を抱く中で、Ｇ１・２勝の底力を改めて証明した。

一方で、快勝ぶりが新たな不安要素も生んだ。ヴィクトリアＭを前走逃げた馬が制したのは、過去２０年間で０８年のエイジアンウインズただ１頭。エリザベス女王杯含め、牝馬限定Ｇ１では近１０年で１頭も勝っていない。だが、トレーナーは「枠順の関係で逃げましたが、想定の範囲内です。道中も折り合い、息も入ってしっかり脚を使えました」と、どこ吹く風だ。

１週前追い切りの７日には、美浦・Ｗコースで僚馬の後ろに入れ「折り合いとしまいの確認をしました。前半は力む部分もありましたがコントロール範囲内でしたし、マイルを使うぶんにはいい推進力があったと思います」と調整に余念はない。ラスト１ハロンは同日で２番目に速い１１秒１（５ハロン６５秒９）をマークし、仕上がり途上だった前走よりも、一段と動きが上向いた印象を受ける。

競走馬として完成の時期に入る４歳春。桜花賞時に４８２キロだった馬体重は、前走で４９６キロまで増え「体つきがひとまわり大きくなり、体幹もしっかりしてきました」と、フィジカル面の充実度も著しい。東京マイルは昨年のクイーンＣを制した実績舞台。「すごく強い内容でしたし、前に行っても後ろに行っても能力を出せる馬なので、力を出せる舞台だと思います」。ただ勝つだけではなく、どう勝つか。主役に求められるのは圧倒的な勝利だ。（角田 晨）