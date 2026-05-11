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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【１人暮らし節約生活】仕事終わりの夜｜チキンステーキとコーヒーのひととき」と題した動画を公開しました。動画では、仕事帰りにスーパーで食材を調達し、一食約500円に抑えながらもプチ贅沢な「醤油マスタードのチキンステーキ定食」を作り、食後のコーヒーまで楽しむ様子を紹介しています。



仕事帰りに買い物を済ませて帰宅したしゅんさん。小松菜や鶏もも肉などを合計1295円で購入し、これらを使って夕食の準備に取り掛かります。まずは小松菜と生で食べるチンゲン菜を切り、ツナとマヨネーズ、市販のうま塩ドレッシングで手軽なサラダを作りました。続いてメインのチキンステーキへ。鶏もも肉をフライパンで皮目から焼き、弱火でじっくり火を通します。途中で火力が弱かったため皮のパリッと感が失われてしまうハプニングもありましたが、「まあでも、これはこれでアリでしょう！」と調理を進めます。肉を取り出したフライパンにバターと玉ねぎ、料理酒、みりん、醤油、砂糖、さらに粒マスタードを加えて煮詰め、特製のソースを完成させました。



出来上がった定食を口にすると、「もの凄く美味しくできてました」と絶賛。サラダについても「ツナが入るともの凄く贅沢に感じますよね」とコメントし、「お家でレストラン気分です」と満足感を堪能しました。また、「自分で美味しいご飯が作れることはやっぱりいいなぁ」と、自炊の醍醐味を語っています。食後は、コスタリカ産のアナエロハニーのコーヒー豆を手挽きし、丁寧なドリップで淹れた一杯を楽しみます。お菓子のルマンドをお供に、「体内で香りが爆発する」という独特な風味をじっくりと味わう姿が収められています。



節約を意識しながらも、ひと手間を加えることで日常の食事を豊かにするしゅんさんのルーティンは、一人暮らしの自炊のモチベーションを高めてくれます。日々の献立や、仕事終わりのリフレッシュ方法として参考にしてみてはいかがでしょうか。