今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月11日（月）〜5月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月11日（月）〜5月17日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、心の触れ合いを大切にすると良いでしょう。なかなか会えなかった友人と連絡を取ってみるのもおすすめ。いろんな話で盛り上がれそうです。友人に感化されて、何か面白いことをしたくなる場面もあるようなので、いろいろイメージしてみると良いでしょう。恋愛面は、たとえ短い時間でも、2人で過ごす時間をつくるようにしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
気分が上がらない日は無理に頑張らないようにしましょう。森林浴をすると、エネルギーが回復するようです。部屋に植物を飾るのも◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
今週は、心の触れ合いを大切にすると良いでしょう。なかなか会えなかった友人と連絡を取ってみるのもおすすめ。いろんな話で盛り上がれそうです。友人に感化されて、何か面白いことをしたくなる場面もあるようなので、いろいろイメージしてみると良いでしょう。恋愛面は、たとえ短い時間でも、2人で過ごす時間をつくるようにしてみて。
気分が上がらない日は無理に頑張らないようにしましょう。森林浴をすると、エネルギーが回復するようです。部屋に植物を飾るのも◎
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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