ブレンディ®とポムポムプリンがコラボ！癒やしの限定カフェ開催

味の素AGFの人気商品《「ブレンディ®」 ポーション》と、サンリオの大人気キャラクター「ポムポムプリン」が夢のコラボ♡体験型ポップアップイベント『ポムポムポーションCafe』が、2026年5月21日（木）から5月24日（日）までの4日間限定で、六本木ヒルズカフェにオープンします。かわいすぎるフォトスポットや限定ドリンク、プレゼント企画まで盛りだくさん。初夏のおでかけ気分を盛り上げてくれる注目イベントです♪

ポムポムプリンと楽しむ限定カフェ

『ポムポムポーションCafe』では、カフェ店長姿のポムポムプリンがお出迎え。会場では、《「ブレンディ®」 ポーション》を使用したバラエティ豊かなアイスドリンクを楽しめます。

提供されるドリンクは、牛乳で割る「アイスポーションオレ」、炭酸で割る「アイスポーションティーソーダ」、水で割る「アイスポーションコーヒー／ティー」など種類豊富。

アイスポーションオレ（牛乳割）

アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）

アイスポーションコーヒー/アイスポーションティー（水割）

フレーバーは濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、キャラメルカフェオレベース、紅茶、甘熟苺オレベース、抹茶オレベース、フルーツティー3種の果物ミックスなどから選べます。

ポムポムプリンからのメッセージ付き特別カップで提供されるので、写真映えも抜群♡かわいさとおいしさを同時に楽しめる、ファン必見の空間です。

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フォトスポット＆限定プレゼントも

会場内には、ポムポムプリンやマフィンと一緒に撮影できるフォトスポットを設置。ソファに座ってまるで一緒にカフェタイムを過ごしているような写真が撮れるなど、癒やし空間が広がります。

さらに、参加者全員が楽しめる「ポムポムポーションマシーン」も登場。《「ブレンディ®」 ポーション 濃縮コーヒー無糖》1個とイベント限定リーフレットがプレゼントされます。

また、SNSで指定ハッシュタグ「#PR#ブレンディポーション」を付けてイベントの様子を投稿すると、《「ブレンディ®」 ポーション》1袋とイベントオリジナルステッカー1枚をプレゼント。

数量限定のため、気になる方は早めの参加がおすすめです♪

事前予約で特別な体験を

イベントは事前予約制・先着順で開催。予約開始は2026年5月11日（月）12:00からとなっています。

開催場所は、東京都港区の六本木ヒルズカフェ。アクセスは東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口直結、都営大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩4分と好立地です。

開催期間：2026年5月21日（木）～5月24日（日）

開催場所：六本木ヒルズカフェ

参加料：無料※事前予約制

予約開始日：2026年5月11日（月）12:00～

※味の素AGF(株)LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。

※期間中、お一人様1回限りの参加となります。

まとめ

ポムポムプリンのかわいさに癒やされながら、《「ブレンディ®」 ポーション》のおいしさを体験できる特別な4日間。

友人同士はもちろん、ひとりでのんびり楽しむカフェ時間にもぴったりなイベントです。気になる方はぜひチェックしてみてください♡