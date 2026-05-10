【KCON JAPAN】&TEAM、“騎士風”ビジュアルを披露「情熱的なパフォーマンスを」
日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロカット】それぞれの美しさを放つ…&TEAM
大歓声で迎え入れられた&TEAMは、赤を基調とした“騎士風”ビジュアルを披露。HARUAは「赤のポイントを入ったかっこいい衣装を着ているので情熱的なパフォーマンスをお見せしたいと思います」と意気込みを語った。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】それぞれの美しさを放つ…&TEAM
大歓声で迎え入れられた&TEAMは、赤を基調とした“騎士風”ビジュアルを披露。HARUAは「赤のポイントを入ったかっこいい衣装を着ているので情熱的なパフォーマンスをお見せしたいと思います」と意気込みを語った。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。