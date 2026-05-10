『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』 会場限定のオリジナルクッキー缶がカワイイ！
東京・有明「東京ドリームパーク」で開催中のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』にて、会場限定のオリジナルクッキー缶が、2026年5月11日（月）より発売される。
＞＞＞オリジナルクッキー缶をチェック！（写真7点）
ドラえもんをデザインした今回のクッキー缶のテーマは「アンティーク風・シルバーの宝石箱」。ドラえもんから連想される「未来」「ロボット」のイメージをもとに、シルバーを基調とした ”大人可愛い” デザインで仕上げられている。
コミカルでかわいいドラえもんを、ガラス絵のように繊細に輝くシルバーの背景が引き立ててくれる。上品なシルバーとブリキ缶本来の素材感が融合し、これまでにない美しさだ。
缶の蓋面には、新しいひみつ道具「100%友達あつめすず」を身につけたドラえもんを、立体的なエンボス加工で表現。
ドラえもんの周りを囲むように、さまざまなひみつ道具も配置。タケコプターやアンキパンなど、おなじみのひみつ道具をあしらいました。ほかにもどんなひみつ道具があるのかじっくりご覧ください。
缶の側面には、なんと28種類ものドラえもんが。シルバー素材のタイル一つひとつに、さまざまなドラえもんがデザインされている。
桜ドラえもん、柴犬ドラえもん、おすもうドラえもん、おにぎりドラえもん。日本会場オリジナルのドラえもん4種類に加え、どら焼きを食べるドラえもんや焼きイモ姿のドラえもんなど、さまざまな表情やポージングのドラえもんが楽しめまる。
タイルにはエンボス加工を施し、マスにドラえもんが収まっているように見える可愛らしい仕上がり。細部まで楽しめるボリューム満点のドラえもん缶だ。
透明ケースには「どこでもドア」をデザイン。ドラえもんがまるでどこでもドアから飛び出してくるような、遊び心のある演出だ。
缶の蓋を開けると、新しいひみつ道具「100%友達あつめすず」のチャームが登場。
ドアを開けるワクワク感や、チャームが登場する様子も楽しんでほしい。
缶の中のお菓子は、青山デカーボこだわりのグルテンフリー＆プラントベースのいちごクッキーです。クッキーに練り込まれたフリーズドライのいちごの、やさしい甘さと華やかな香りを楽しめる。植物の素材のみでつくられているとは思えない、満足感のあるいちごクッキーをぜひ。
＞＞＞オリジナルクッキー缶をチェック！（写真7点）
ドラえもんをデザインした今回のクッキー缶のテーマは「アンティーク風・シルバーの宝石箱」。ドラえもんから連想される「未来」「ロボット」のイメージをもとに、シルバーを基調とした ”大人可愛い” デザインで仕上げられている。
コミカルでかわいいドラえもんを、ガラス絵のように繊細に輝くシルバーの背景が引き立ててくれる。上品なシルバーとブリキ缶本来の素材感が融合し、これまでにない美しさだ。
ドラえもんの周りを囲むように、さまざまなひみつ道具も配置。タケコプターやアンキパンなど、おなじみのひみつ道具をあしらいました。ほかにもどんなひみつ道具があるのかじっくりご覧ください。
缶の側面には、なんと28種類ものドラえもんが。シルバー素材のタイル一つひとつに、さまざまなドラえもんがデザインされている。
桜ドラえもん、柴犬ドラえもん、おすもうドラえもん、おにぎりドラえもん。日本会場オリジナルのドラえもん4種類に加え、どら焼きを食べるドラえもんや焼きイモ姿のドラえもんなど、さまざまな表情やポージングのドラえもんが楽しめまる。
タイルにはエンボス加工を施し、マスにドラえもんが収まっているように見える可愛らしい仕上がり。細部まで楽しめるボリューム満点のドラえもん缶だ。
透明ケースには「どこでもドア」をデザイン。ドラえもんがまるでどこでもドアから飛び出してくるような、遊び心のある演出だ。
缶の蓋を開けると、新しいひみつ道具「100%友達あつめすず」のチャームが登場。
ドアを開けるワクワク感や、チャームが登場する様子も楽しんでほしい。
缶の中のお菓子は、青山デカーボこだわりのグルテンフリー＆プラントベースのいちごクッキーです。クッキーに練り込まれたフリーズドライのいちごの、やさしい甘さと華やかな香りを楽しめる。植物の素材のみでつくられているとは思えない、満足感のあるいちごクッキーをぜひ。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優