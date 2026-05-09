5月9日、東京競馬場で行われたG3・エプソムカップ（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレが鮮やかに差し切って重賞3勝目をマークした。2着には2024年の桜花賞馬・ステレンボッシュ。久々の勝利かと思われたところで、トロヴァトーレにハナ差交わされた。

エプソムカップ、勝利ジョッキーコメント

1着 トロヴァトーレ

C.ルメール騎手

「間に合いましたね。ステレンボッシュの後ろはちょうどいいポジションだと思いました。ずっとゴールまで目標がありましたので。トロヴァトーレ、すごい頑張ってくれました。連続で重賞勝ってよかったです。いい瞬発力がありますね。今日は3、4コーナーで手応えはとても良かったです。ペースは普通だと思いましたので、ちょっと心配したけど、直線で結構我慢しました。坂をのぼってから彼のいい脚を使いましたね。上のレベルに行けると思います。だんだんコンディションも良くなってきましたので、上のレベルにトライしないといけないです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月9日、東京競馬場で行われた11R・エプソムカップ（G3・4歳上オープン・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレ（牡5・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。ハナ差の2着に5番人気のステレンボッシュ（牝5・美浦・宮田敬介）、3着に10番人気のレガーロデルシエロ（牡5・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:45.3（良）。

1番人気でD.レーン騎乗、サクラファレル（牡4・美浦・堀宣行）は、5着敗退。

C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレが東京新聞杯からの連勝で重賞3勝目をマークした。直線では桜花賞馬ステレンボッシュが早めに抜け出し、そのまま押し切るかと思われたが、その後ろで虎視眈々と機をうかがっていたトロヴァトーレが強襲した。ゴール前で一気に差を詰めると、最後は測ったような差し切り。絶妙なタイミングで追い出したルメール騎手の手綱さばきが光った。

トロヴァトーレ 16戦8勝

（牡5・美浦・鹿戸雄一）

父：レイデオロ

母：シャルマント

母父：エンパイアメーカー

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 トロヴァトーレ C.ルメール

2着 ステレンボッシュ 戸崎圭太

3着 レガーロデルシエロ 岩田康誠

4着 マジックサンズ 横山和生

5着 サクラファレル D.レーン

6着 カラマティアノス 津村明秀

7着 シルトホルン 大野拓弥

8着 ジュタ 佐々木大輔

9着 ジュンブロッサム 荻野極

10着 センツブラッド 横山武史

11着 サブマリーナ 武豊

12着 マイネルモーント 丹内祐次

13着 エピファニー 杉原誠人

14着 マテンロウレオ 横山典弘

15着 オニャンコポン 菅原明良

16着 ストレイトトーカー 田辺裕信

17着 オクタヴィアヌス 北村宏司