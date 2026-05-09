兵庫県競馬組合は、騎手7人に対して騎乗停止60日の処分を科したと発表した。

処分を受けたのは、石堂響騎手、大柿一真騎手、大山龍太郎騎手、鴨宮祥行騎手、郄橋愛叶騎手、中田貴士騎手、長谷部駿弥騎手の7人。いずれも騎手調整ルームに関する委員長指示事項に違反したとして、5月8日から9月25日まで（兵庫県競馬組合の非開催日を除く）の騎乗停止処分となった。

発表によると、各騎手は西脇馬事公苑から競馬場へ向かう騎手移動用バス車内などで、騎手調整ルームに関する「委員長指示事項違反」（調整ルーム等での通信機器の不適切な使用）が認められる事実が確認された。

「競馬の公正を害する通信は認められなかった」

各騎手の違反時期は、石堂響騎手が令和7年から1年間、大柿一真騎手が令和6年から2年間、大山龍太郎騎手が令和7年から1年間、鴨宮祥行騎手が令和6年から2年間、郄橋愛叶騎手が令和7年から1年間、中田貴士騎手が令和5年から3年間、長谷部駿弥騎手が令和6年から2年間。

一方で、兵庫県競馬組合は「当該騎手への聴取及び通信機器の通信記録から、競馬の公正を害する通信は認められなかった」と説明。また、再発防止策として、全騎手を対象とした調査を実施した上で、監視体制の強化や規範意識向上に向けた指導を徹底していくとしている。