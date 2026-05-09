『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』るかっぷに「チハル」と「マキナ」がセットで登場
メガハウスは、『銀河特急 ミルキー☆サブウェ』より「るかっぷ 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「るかっぷ 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ セット【限定座布団付き】」(9,350円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』より「チハル」と「マキナ」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定オリジナルミニ座布団”が付属するのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)亀山陽平／タイタン工業
2026年11月発送予定「るかっぷ 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ セット【限定座布団付き】」(9,350円)
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定オリジナルミニ座布団”が付属するのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)亀山陽平／タイタン工業