ライブハウス“横浜 F.A.D”の30周年を祝して、レーベル“IKKI NOT DEAD”が贈る主催イベント＜IKKI NOT DEAD presents “UNION” -F.A.D 30th Anniversary-＞が、9月12日に開催されることが発表となった。

＜UNION＞出演バンドは、HAWAIIAN6、locofrank、kamomekamome、THE NO EAR、The Coastguards、SABANNAMAN、JasonAndrew、ureiといった全8バンド。最大の見どころは、全出演者がIKKI NOT DEAD所属アーティストであるという点だ。レーベルの歴史を築いてきたベテランから、現在のシーンを盛り上げる実力派まで、レーベルメイトが一堂に会して特別な一夜を熱く盛り上げる。

チケットのIKKI NOT DEAD会員先行は5月12日より。その後、イープラスにて6月から発売される。