犬が「自分の手足を噛む」5つの理由

1.皮膚のトラブル（アレルギーや乾燥）

人間と同じように、犬もアレルギー体質を持っています。特定の食べ物や、花粉、ハウスダストなどが原因で皮膚に炎症が起きると、強いかゆみに襲われます。特に指の間や足の付け根は皮膚が薄いため、かゆみを感じやすい場所です。

また、冬場の乾燥によって肌がカサカサになり、ムズムズとした違和感から噛んでしまうこともあります。噛むことで一時的に気を紛らわせようとしますが、唾液で濡れるとさらに皮膚が荒れるという悪循環に陥りやすいため注意が必要です。

2.ケガや痛み

目に見える傷がなくても、実は痛みを感じている場合があります。お散歩中に小さなトゲが刺さったり、肉球が割れたりしていることもあれば、目に見えない関節の痛みが原因であることも少なくありません。

特にシニア犬の場合、関節炎などの痛みがある場所を気にして、執拗に舐めたり噛んだりすることがあります。「さっきまで元気に歩いていたから大丈夫」と思わず、特定の足だけを気にしている様子がないか、歩き方に違和感がないかを細かく観察してください。

3.退屈やストレス

犬は非常に知的な動物であるため、刺激が少ない生活が続くと強い退屈を感じます。お留守番の時間が長すぎたり、コミュニケーションが不足していたりすると、その寂しさや欲求不満を解消するために自分の体を噛むことがあります。

これは自傷行為に近い状態であり、噛むことで脳内にエンドルフィンという物質が出て、一時的に心が落ち着いてしまうため、一度覚えると習慣化しやすいのが特徴です。心のSOSを見逃さないように、愛犬との向き合い方を見直す必要があります。

4.手足が汚れている

お散歩から帰った後、足の裏に泥や草の実がついたままになっていないでしょうか。犬は清潔好きな一面があり、足の指の間に何かが挟まっていたり、被毛が濡れていたりすると、違和感を取り除こうとして一生懸命に噛んで掃除をしようとします。

特に雨の日の散歩後に水分が残っていると、蒸れて雑菌が繁殖しやすくなり、趾間炎という病気を引き起こすこともあります。汚れだけでなく「湿気」そのものがストレスや違和感の原因になることを理解しておきましょう。

5.ヒマつぶし

特別なストレスや病気がなくても、寝転がっている最中に「なんとなく口寂しい」という理由で噛み始めることがあります。子犬に多く見られるケースですが、自分の足を動くおもちゃのように感じて遊んでいる状態です。

最初は無邪気な遊びであっても、噛む感覚が心地よくなってしまうと、成犬になっても執着が消えない場合があります。放置すると噛み癖として定着し、皮膚を傷つけるまでエスカレートする可能性があるため、別の噛んで良いおもちゃへ誘導する工夫が求められます。

そのまま様子を見ても大丈夫？

「噛む」という行動のすべてが病気というわけではありません。例えば、散歩の後に一度だけペロペロと舐めたり、数回軽く噛んだりして、すぐに満足して眠ってしまうようなら、通常のケアの範囲内と言えるでしょう。

また、飼い主が名前を呼んだ際にすぐにやめて、他の遊びやごはんに興味を移せるかどうかも重要な判断基準です。

一時のブームのように数日で自然とやめる場合も多いですが、毎日同じ場所を気にしているようなら、念のため毎日のスキンシップの中で患部の状態を確認するようにしましょう。

病院へ行くべきサイン

「そのうちやめるだろう」と放置してはいけない危険なサインがあります。まず、噛んでいる場所が赤く腫れていたり、脱毛していたり、出血や浸出液でベタついている場合は、すでに皮膚炎が悪化しているため即座に受診が必要です。

また、夜中や食事中であっても噛むのをやめられないほどの執着を見せる場合や、噛んでいる場所を触ろうとすると怒る、あるいは足を引きずるような仕草を見せる場合も、内部で強い痛みや炎症が起きている可能性が高いです。

早めの受診が、愛犬の苦痛を早く取り除く鍵となります。

飼い主ができる対策とケア

お家での対策として最も効果的なのは、生活環境の改善です。まずは運動不足を解消するために散歩の質を高めたり、室内で頭を使う「知育玩具」を与えて退屈な時間を減らしてあげましょう。また、足のケア方法も見直してみてください。

散歩後は乾いたタオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーの冷風で指の間までしっかり乾かすことで、菌の繁殖を防げます。

もしストレスが原因であれば、叱るのではなく「噛みそうになったらおもちゃを渡す」といった、ポジティブな方法で気をそらす工夫を継続することが大切です。

まとめ

犬が手足を噛むのには、体の不調から心の寂しさまで、必ず何らかの理由があります。まずは愛犬をよく観察し、皮膚の色や心の状態をチェックしてあげましょう。

ちょっとした変化に気づき、早めに対応することで、愛犬との健やかな生活を守ることができます。不安なときは迷わず獣医師に相談し、愛犬が安心して過ごせる環境を作ってくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)