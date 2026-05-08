脱ギャル後、透明感美人で大バズ！【中野恵那】圧倒的透明感を作る「スキンケア術」を伝授♡

憧れの美女たちにも、今に至るまでにはいろんな裏バナシがあったんだとか。今回は、脱ギャル後、透明感美人で大バズしている中野恵那さん流「圧倒的透明感の作り方」を教えてもらいました。透明度を上げる超・保湿ルーティンも丁寧に解説してくれたので、ぜひ真似してみて♡

中野恵那さん 脱ギャル後、透明感美人で大バズ！ 色白肌にまんまるおめめ、“令和の爆美女”とSNSで話題をさらった中野さんがRay初登場！その圧倒的透明感は、努力とセルフプロデュースのたまものでした♡ トップス 7,590円／dazzlin イヤリング 27,280円／h..（805showroom）

Check! Ena's Beauty History 15才▷雑誌『Popteen』の専属モデルに。上京しひとり暮らし開始

モデル業専念のため大阪から上京。初期はギャル色強めで、ヘアもメイクも別人級ビジュ。16才▷恋リア番組で人気者に。不規則な私生活で肌あれを勃発

カラコンをやめるなど徐々にオトナ化。一方“タピオカが主食”のギャルマインドな生活は続く。25才▷まわりの影響で美容に目覚める。クリニック通いもスタート

肌あれを機にあれこれ美容法を試すなか、皮膚科治療や美容施術の手も借りて肌改善。24才▷アパレルのモデルを務めた写真がSNSでブレイク

パレル広告のビジュアルがかわいすぎると大バズ！美貌の秘訣にも注目が集まる。 金髪＆カラコンのギャル時代

土台の肌を徹底的に整えたら、ガチで人生変わりました♡ 「地元にいた頃から根っからのギャルだったものの、どこかで女優さんのような自然体の美しさにも憧れはあって……。 でも、そういうキャラは自分にはほど遠い存在、なりたくてもなれないものって勝手に決めつけていました。 トレンドの流れもあり、だんだんとナチュ盛りになってからは、「素も磨かなくては！」とスキンケアに投資。 慢性的に悩んでいたニキビの原因究明や、乾燥肌の自分にあったとことん保湿に特化したケアなど、プロに頼ることと日々のお手入れでできることをいろいろと実践。 肌が変わっていくうちに、無理だと思っていた透明感もいつしか感じるように。こんな形でバズるとは思ってもみませんでしたが、これも美容のおかげかなって♡」

Point 透明度を上げる超・保湿ルーティン 「肌のセルフケアは基本中のキホン！どんなに疲れていてもクレンジング＆保湿はサボらないし、たとえ急いでいる朝だってメイクよりスキンケアを優先するほど。 3回以上“追い化粧水”は当たり前、さらにシートマスクや美容液で存分に保湿と美容成分を入れ込んだら、オイル＆クリームでしっかりフタをして乾燥を鉄壁ガード」 【a】ユース パワー エッセンス ローション 150mL 16,500円／コスメデコルテ

▶︎「ひとつであらゆる悩みに対応してくれる化粧水」 【b】Calameeメイクキープスクエアパック 50枚入り 990円（編集部調べ）／ロート製薬

▶︎「スクエア型の部分マスクで使い勝手よし」 【c】アトバリア365クリーム 80mL 3,300円／ AESTURA

▶︎「保湿力が断トツ。敏感肌に使えるのも◎」 【d】クレ・ド・ポー ボーテ ユイルレパラトゥリス ［医薬部外品］75mL 17,600円／資生堂インターナショナル

▶︎「cにこのオイルを混ぜてつけると乾燥知らず！」

Point 美肌を引き上げる肌づくり＆メイク 「ベースメイクは下地でほぼ完成させるつもりで仕上げて、ファンデは気になる部分だけに薄〜く。個人的にチャームポイントは目だと思っているので、アイメイクを重点的に盛ります。 特にまつ毛にはこだわりが。きれいな束感と上向きカールはマスト。最近は春っぽくピンク系でまとめるのが気分です」 【e】ウォータフルトーンアップサンクリーム（パープル） SPF50+・PA++++ 50mL 2,860円／ダルバ

▶︎「くすみが気になるとき、保湿系の下地に混ぜて使用するときれいにトーンアップ」 【f】フラッフィーベイクド ハイライター 01 1,760円／ネーミング

▶︎「粉っぽさがなく粒子も細かくて肌なじみもいい！」 【g】クチュール ミニクラッチ 400 10,890円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶︎「パキッと強めに光るグリッターが好きで愛用」 【h】アイエディション （マスカラベース）1,320円／エテュセ

▶︎「マスカラ前にこのクリアな黒を仕込みます。カールキープと束感メイクにはマスト」 【i】エッセンシャルリップチークタップ 100 1,980円／CLIO

▶︎「血色と同時にツヤもあたえてくれる！」

Point 結局、前髪と眉で決まる！ 「自分の手でイメチェンするのはなかなか難しいこの2つは、信頼できるサロンで提案してもらうのがおすすめ。変えてみる勇気って大事！」 以前は厚め前髪でした シースルーにしてから好評 撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／菊池葉月 スタイリング／城田望（KIND）

Ray編集部 エディター 佐々木麗