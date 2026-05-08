●週末も安定した空模様。寒暖差に十分注意を

●あす9日(土)はレノファのホーム戦！水分補給を忘れずに熱い応援を！

●来週は暑さがさらにレベルアップ。特に週の後半は油断できない暑さに





きょう8日(金)は日本海にある低気圧や気圧の谷の影響で、午前を中心に日本列島を覆うようにべったりと雲が広がりましたが、午後は大陸方面から高気圧が張り出し、西日本周辺は晴れ間が出てきました。

この週末も引き続き県内は高気圧に覆われて、安定した空模様が続きそうです。





ただしよく晴れることで、週末は夜間に地面の熱が上空に逃げる放射冷却による冷え込みが強まる予想です。

一方で昼間は、強い日ざしにより順調に気温が上がっていきます。

あす9日(土)、あさって10日(日)と朝から日中にかけて15度以上気温の上がるところが多く、寒暖差が非常に大きくなります。

連休明けで風邪を引かないよう、十分気をつけて過ごしましょう。





一方、あす9日(土)はレノファのホーム戦が控えています。

あす9日(土)は一日を通して目立った雲のない快晴で、絶好の観戦日和となりそうです。

最高気温は25度に達するため、スタジアムで応援する方は水分補給もしっかりと行いましょう。





あす9日(土)は高気圧に覆われて安定した空模様。雲もほとんどなく、スッキリとした青空が広がるでしょう。

日中の最高気温は25度くらいまで上がり汗ばむ陽気となりますが、朝は少々底冷えが強くなりそうです。

服装でうまく体温調節を行いましょう。





紫外線情報です。

遮る雲がない分、紫外線は強烈に降り注ぐ予想です。

しっかりと対策を行いましょう。





あさって10日(日)もしっかり日ざしが届くでしょう。

引き続き朝晩は底冷えが強くなりますが、日中の最高気温はところどころで25度を超える予想です。

寒暖差で風邪を引かないように、入念な体調管理を行いましょう。





来週も落ち着いた空模様が続く見通しです。

日ざしとともに昼間の暑さはさらにレベルが上がり、最高気温が25度を超える「夏日」が続出。

週の後半は27度くらいまで上がる見込みで、油断のできない暑さとなっていきます。



夏本番に向けて、無理のない範囲で運動をしたりしながら、この暑さに体を慣らしていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）