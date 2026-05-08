5月7日、俳優の佐々木希と杏が双方のYouTubeチャンネルを更新し、2人が共演する動画を投稿した。貴重なツーショットとして、注目を集めている。

「2人は同じ事務所に所属しているものの、これまでドラマなどで目立った共演はなく、たまに会った際、あいさつする程度だったそうです。今回、YouTubeで共演を果たし、杏さんのチャンネルでは2人が足つぼマッサージを受ける様子、佐々木さんのチャンネルでは2人で食事しながら話す様子が映されました。仕事から子育てまで、さまざまな話題で盛り上がっていました」（スポーツ紙記者）

人気俳優2人の共演動画はファンからも好評で、佐々木の動画のコメント欄では、

《系統の違う感じの美人で綺麗 画面が輝いている》

《神 2人とも美しい》

などの声があがっている。佐々木のチャンネルでは、食事風景も注目を集めたようだ。

「佐々木さんも杏さんもスタイルがよく、モデルとしても認知されていますが、机にはマクドナルドのハンバーガーとポテト、ケンタッキーフライドチキン、カレーハウスCoCo壱番屋のカレーなどが並んでいました。

動画では、ポテトの匂いに喜んだり、庶民的なメニューを『おいしい』と絶賛したりする姿を見せ、SNSでは《オーガニック系に見える2人がファストフード普通に食べてて癒された》と、驚く声もあがっていました」（芸能担当記者）

“爆食い”動画が好評ななか、コメント欄には《どっちも旦那がやらかしたやん》と、2人の“共通点”にツッコミを入れる声も見受けられた。

「佐々木さんはアンジャッシュの渡部建さん、杏さんは俳優の東出昌大さんと結婚し、子どもをもうけました。しかし、東出さんは2020年1月に唐田えりかさんとの不倫が報じられ、同じ年の6月には渡部さんが、複数の女性と多目的トイレで不倫していたことが報じられました。そのため、佐々木さん、杏さんともに“サレ妻”であることが思い出されたようです。

杏さんは2020年8月に東出さんと離婚し、2022年からフランスに移住して、東京と行き来しながら子育てしています。一方、佐々木さんは騒動後も離婚していませんが、渡部さんが芸能活動を自粛に追い込まれ、多くのドラマに出演するなどして、家庭を支えました。佐々木さんと杏さんは異なる部分はあれど、夫の不倫発覚後、子どもたちのため孤軍奮闘していたため、今回の共演で“共鳴”する印象を受ける人もいます」（同前）

これを機に、2人がYouTubeでコラボする機会も増えるか。