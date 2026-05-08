仕事帰りにお迎えに来てくれたはずが、突然歩かなくなってしまった柴犬。そこで生まれた帰宅風景は、思わず振り返ってしまうほど独特だったのだとか。

投稿は記事執筆時点で127万回再生を突破し、「どうやったらそうなんねんｗ」「散歩とは(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事帰り、お迎えに来た柴犬が歩かなくなってしまった結果→思わず二度見する『衝撃の帰宅スタイル』】

歩かなくなってしまった柴犬

TikTokアカウント「shimashima038」に投稿されたのは、なんともインパクト抜群な光景。登場するのは、柴犬のちゃちゃくんです。この日、仕事帰りのパパさんをお迎えに来ていたちゃちゃくんでしたが、途中で突然歩かなくなってしまったのだとか。

最初は抱っこで対応していたというパパさん。しかし、15キロのちゃちゃくんを抱え続けるのはなかなか大変だったそうで、抱っこからおんぶへ、さらに最終形態とも言えそうなまさかのスタイルへ進化していったそう。自然とその体勢にたどり着いた流れに、驚かされると同時に思わずクスッとしてしまいます。

驚くほど抜群な安定感

夜道を歩くパパさんの肩には、前を向いたまま落ち着いて乗っているちゃちゃくんのお姿が。首の後ろあたりにしっかり収まり、まるでそこが定位置かのような安定感を見せていたそうです。違和感があるのに妙にしっくりくる“肩乗りスタイル”が、じわじわ笑いを誘います。

運動神経抜群で高いところが好きだというちゃちゃくん。普段からパパさんと色々な遊びを楽しんでいるそうで、その中で鍛えられた体幹と安定感によって、“肩乗り”という特技を習得したのだとか。もちろん、安全面にはしっかり配慮しているそうで、信頼関係の深さも伝わってきます。

二度見したくなる帰宅スタイル

しかも驚かされるのは、ちゃちゃくんが暴れる様子もなく、実に堂々としていたこと。街灯や自動販売機の明かりが照らす夜道を、パパさんの肩に乗ったまま静かに進んでいく姿は、ポケモンの“サトシ＆ピカチュウ”のようにも見えてきます。

途中ですれ違った自転車の人が思わず視線を向けてしまうのも納得のインパクト。たしかに肩の上にちょこんと乗るちゃちゃくんの姿は、現実離れした可愛さがあります。思わず二度見してしまう“衝撃の帰宅スタイル”は、多くの人の注目を集めたのでした。

話題となった投稿には「何かかぶってるのかと思ったｗ」「わんこの体幹よすぎる（笑）」「すれ違ったら二度見どころじゃないｗｗ」「抜群の安定力♡」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shimashima038」では、ちゃちゃくんの日常の様子が多数投稿されています。驚きの身体能力を披露する姿や、パパさんとの微笑ましいやり取りも魅力。ちゃちゃくんの可愛さに癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shimashima038」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。