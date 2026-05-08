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奄美・沖縄では梅雨入りとなりました。西日本〜関東甲信の梅雨入りは、例年ですと、5月末から6月上旬頃です。5月後半から6月はじめ頃にかけて、西日本・東日本・北日本で高温傾向となり、梅雨入り前に真夏日となる地域もあるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から15日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月22日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

東北北部　6月15日頃
東北南部　6月12日頃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から22日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月15日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

北陸　　　6月11日頃
関東甲信　6月7日頃
東海　　　6月6日頃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から22日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月15日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年並み」でしょう。九州南部では「平年並みか低い」見込みです。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高いでしょう。5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

近畿　　　6月6日頃
中国　　　6月6日頃
四国　　　6月5日頃
九州北部　6月4日頃
九州南部　5月30日頃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、5月9日から15日頃にかけて、梅雨前線や湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多いでしょう。その後、5月16日から22日頃にかけては、例年と比べて、くもりや雨の日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月15日頃にかけての気温は、奄美で「平年より低い」でしょう。沖縄では「平年並みか低い」見込みです。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年並み」の見込みです。5月23日から6月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【2026年の梅雨入り】

奄美　5月3日梅雨入り発表
沖縄　5月4日梅雨入り発表

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

5/9→6/8

札幌　16.5℃〜21.0℃
青森　17.7℃〜21.3℃
仙台　19.3℃〜22.4℃

【東日本】

5/9→6/8

新潟　　20.2℃〜24.3℃
東京　　22.8℃〜25.3℃
名古屋　23.8℃〜26.9℃

【西日本】

5/9→6/8

大阪　　24.0℃〜27.4℃
広島　　23.7℃〜26.8℃
高知　　24.2℃〜26.6℃
福岡　　23.6℃〜26.5℃
鹿児島　25.0℃〜26.9℃

【奄美・沖縄】

5/9→6/8
名瀬　25.9℃〜28.1℃
那覇　26.7℃〜28.8℃

■1か月予報（5月9日〜6月8日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:　　　10%・20%・70%
東日本:　　　10%・30%・60%
西日本:　　　10%・40%・50%
奄美・沖縄:　20%・40%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:40%・30%・30%
西日本（日本海側）:40%・30%・30%
西日本（太平洋側）:30%・40%・30%
奄美・沖縄 :　　　 30%・40%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%
北日本（太平洋側）:30%・30%・40%
東日本（日本海側）:30%・30%・40%
東日本（太平洋側）:30%・30%・40%
西日本（日本海側）:30%・30%・40%
西日本（太平洋側）:30%・40%・30%
奄美・沖縄 :　　　 30%・40%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）