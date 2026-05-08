【1か月予報】梅雨入り前に厳しい暑さも
奄美・沖縄では梅雨入りとなりました。西日本〜関東甲信の梅雨入りは、例年ですと、5月末から6月上旬頃です。5月後半から6月はじめ頃にかけて、西日本・東日本・北日本で高温傾向となり、梅雨入り前に真夏日となる地域もあるでしょう。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から15日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年よりも晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
5月9日から5月22日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
東北北部 6月15日頃
東北南部 6月12日頃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から22日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
5月9日から5月15日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
北陸 6月11日頃
関東甲信 6月7日頃
東海 6月6日頃
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から22日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
5月9日から5月15日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年並み」でしょう。九州南部では「平年並みか低い」見込みです。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高いでしょう。5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
近畿 6月6日頃
中国 6月6日頃
四国 6月5日頃
九州北部 6月4日頃
九州南部 5月30日頃
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、5月9日から15日頃にかけて、梅雨前線や湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多いでしょう。その後、5月16日から22日頃にかけては、例年と比べて、くもりや雨の日が少ない見込みです。
【気温の傾向】
5月9日から5月15日頃にかけての気温は、奄美で「平年より低い」でしょう。沖縄では「平年並みか低い」見込みです。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年並み」の見込みです。5月23日から6月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。
【2026年の梅雨入り】
奄美 5月3日梅雨入り発表
沖縄 5月4日梅雨入り発表
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】
5/9→6/8
札幌 16.5℃〜21.0℃
青森 17.7℃〜21.3℃
仙台 19.3℃〜22.4℃
【東日本】
5/9→6/8
新潟 20.2℃〜24.3℃
東京 22.8℃〜25.3℃
名古屋 23.8℃〜26.9℃
【西日本】
5/9→6/8
大阪 24.0℃〜27.4℃
広島 23.7℃〜26.8℃
高知 24.2℃〜26.6℃
福岡 23.6℃〜26.5℃
鹿児島 25.0℃〜26.9℃
【奄美・沖縄】
5/9→6/8
名瀬 25.9℃〜28.1℃
那覇 26.7℃〜28.8℃
■1か月予報（5月9日〜6月8日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本: 10%・20%・70%
東日本: 10%・30%・60%
西日本: 10%・40%・50%
奄美・沖縄: 20%・40%・40%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・30%・30%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:40%・30%・30%
西日本（日本海側）:40%・30%・30%
西日本（太平洋側）:30%・40%・30%
奄美・沖縄 : 30%・40%・30%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30%・30%・40%
北日本（太平洋側）:30%・30%・40%
東日本（日本海側）:30%・30%・40%
東日本（太平洋側）:30%・30%・40%
西日本（日本海側）:30%・30%・40%
西日本（太平洋側）:30%・40%・30%
奄美・沖縄 : 30%・40%・30%