奄美・沖縄では梅雨入りとなりました。西日本〜関東甲信の梅雨入りは、例年ですと、5月末から6月上旬頃です。5月後半から6月はじめ頃にかけて、西日本・東日本・北日本で高温傾向となり、梅雨入り前に真夏日となる地域もあるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から15日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月22日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

東北北部 6月15日頃

東北南部 6月12日頃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から22日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月15日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

北陸 6月11日頃

関東甲信 6月7日頃

東海 6月6日頃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から22日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月15日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年並み」でしょう。九州南部では「平年並みか低い」見込みです。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高いでしょう。5月23日から6月5日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

近畿 6月6日頃

中国 6月6日頃

四国 6月5日頃

九州北部 6月4日頃

九州南部 5月30日頃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、5月9日から15日頃にかけて、梅雨前線や湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多いでしょう。その後、5月16日から22日頃にかけては、例年と比べて、くもりや雨の日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

5月9日から5月15日頃にかけての気温は、奄美で「平年より低い」でしょう。沖縄では「平年並みか低い」見込みです。5月16日から5月22日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年並み」の見込みです。5月23日から6月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【2026年の梅雨入り】

奄美 5月3日梅雨入り発表

沖縄 5月4日梅雨入り発表

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

5/9→6/8

札幌 16.5℃〜21.0℃

青森 17.7℃〜21.3℃

仙台 19.3℃〜22.4℃

【東日本】

5/9→6/8

新潟 20.2℃〜24.3℃

東京 22.8℃〜25.3℃

名古屋 23.8℃〜26.9℃

【西日本】

5/9→6/8

大阪 24.0℃〜27.4℃

広島 23.7℃〜26.8℃

高知 24.2℃〜26.6℃

福岡 23.6℃〜26.5℃

鹿児島 25.0℃〜26.9℃

【奄美・沖縄】

5/9→6/8

名瀬 25.9℃〜28.1℃

那覇 26.7℃〜28.8℃

■1か月予報（5月9日〜6月8日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 10%・20%・70%

東日本: 10%・30%・60%

西日本: 10%・40%・50%

奄美・沖縄: 20%・40%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:40%・30%・30%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:30%・40%・30%

奄美・沖縄 : 30%・40%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:30%・30%・40%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:30%・40%・30%

奄美・沖縄 : 30%・40%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）