【しまむら×ハローキティ】2Lペットボトル8本入る保冷バッグをレビュー！1500円以下で買える優秀さに驚き

2026年4月29日（水）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズが多数発売されました！

（写真）【しまむら×サンリオ】ハローキティの保冷バッグ

今回は、豊富なラインナップの中からハローキティデザインの保冷バッグをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむら×ハローキティ】かわいくて実用的な保冷バッグを徹底レビュー！

商品名・価格

商品名：保冷バッグ（ハローキティ）

品番：309-1686

価格：1,419円（税込）

カラー・素材・サイズ

カラー：ピンク（309-1686）／グリーン（309-1685）／レッド（309-1684）

素材：＜表地＞ポリエステル／＜裏地＞ポリエチレン

サイズ：（約）縦30×横40×マチ20cm

持ち手：（約）65cm

まとめたときのサイズ：（約）縦32×横18cm

ギンガムチェックがかわいすぎる！スウィートなハローキティデザイン

フロント上部には「HELLO KITTY」のロゴの織りタグ付き♪

今回は、ピンクを購入しました。グリーンとレッドもとてもかわいかったのですが、ピンクに決めた理由は、なんといってもギンガムチェック柄です。

グリーンとレッドは単色ベースに総柄デザインですが、ピンクだけはギンガムチェックに総柄を組み合わせたデザイン。かわいいもの同士を掛け合わせた、ときめきたっぷりの仕上がりになっています。

さらに、今回のシリーズはすべてキティちゃんのお友だち・タイニーチャムが登場しているのもうれしいポイント。特にピンクには、カラフルなパステルカラーのタイニーチャムが描かれていて、とってもキュート♪

キティちゃんのポーズや表情も、いつも以上にスウィートな印象。デイリー使いのバッグで、キャラクターモチーフかつ甘めのデザインは大人には少し持ちにくいと感じることもありますが、ショッピングバッグなら遊び心のあるデザインを取り入れやすいですよね。

2Lペットボトルが8本入る大容量！機能面も優秀

開口部は巾着仕様で、内側には保冷機能付きの裏地を使用。さらに、保冷剤を入れられるメッシュポケットまで備わっています。気温が高くなるこれからの季節のお買い物にも、安心して使えそうです。

バッグは底マチだけでなくサイドマチもしっかり取られたボックス型で、収納力も抜群。実際に2Lペットボトルを入れてみると、なんと8本もラクラク収納できました！

持ち手は長めなので肩がけも可能。たくさん買い物をした日でも持ち運びしやすいのがGoodです。

さらに、フロントにはベルト付きで、三つ折りにしてコンパクトにまとめることもできます。普段のまとめ買いにはもちろん、バーベキューやキャンプなどのレジャーシーンでも活躍してくれそうです。

背面にはポケットも付いており、スマホなどを入れるのに便利。1,500円未満とは思えないかわいさと機能性で、さすがしまむら……！と感動してしまうアイテムでした。

＊

しまむらのハローキティ新作保冷バッグは、とびきりかわいいデザインと、日常でしっかり使える実用性を兼ね備えた優秀アイテムでした。1,500円未満でこのクオリティはとっても魅力的♪

しまむらのオンラインストアでは残念ながら現在取り扱いがありませんが、店舗ではまだ在庫が確認できます（※2026年5月1日時点）。

また、しまむら公式アプリでは品番を入力すると、お近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：309-1686）。

さらに、しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているため、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむらでチェックしてみてくださいね！

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。