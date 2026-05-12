【本当にあった接客恐怖体験】レジに現れた刺青の男性に年齢確認された!?怖さと緊張でバイト女子が震えた夜【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。お店を利用するちょっと変わったお客さんやクレーマー対応したエピソードなどコミカルに描き、今後の展開に注目したい作品がそろう。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(10)(11)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに刺青の男性についても詳しく聞いた。
作者のしゃけなかほいさんが若いころアルバイトでスーパーのレジ係をしていたとき、目の前に現れたのは、商品を山のように積みどこか威圧感を漂わせる強面の男性。内心どきりとしながらも、いつも通りバーコードを通していたそのとき、「姉ちゃん、24歳とか超えとる？」と突然声をかけられたという。睨むような視線に心臓が跳ね上がりつつも、「まだ学生でして…」と必死に平静を装って答えたと振り返る。
さらに衝撃だったのは、その直後に目にした光景だった。「般若と目が合ったときは二度見しましたが、こういうのは見てはいけないと思ったのですぐに目を逸らしました 」と語る。サッカー台へ向かう男性の背中には、大きな般若の刺青がくっきりと入っていたのだという。「タンクトップから刺青が透けてるし、般若の角が丸出しの状態です。ちなみに、このお客さんの後ろは誰も並んでいませんでした… 」と当時の緊張を明かす。
あの質問の意味については「もしかしたら、夜のお仕事のお誘いだったのかもしれないと思うことがあります。当時は24歳以下でよかったです 」と本音もぽろり。怖さと戸惑いが入り混じる実体験を描いたエピソードは、思わず息をのむリアルさだ。
本作「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜」が気になった人はぜひ読んで欲しい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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