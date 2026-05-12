【美容室エピソード】美容師さんが突然「肩ズン」!?肩あげてないのに…!!「自前の肩ですけどっ!?」と心の叫び【作者に聞く】
現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。いつもかわいい猫たちとの暮らしを漫画化しているが、今回は美容室のエピソードを紹介する。もちこさんはいつも肩くらいまでの長さのボブスタイルなのだが、いつもカットしてもらうときの美容師さんのある行動が気になっているようで…！「皆さんは経験ありますか？」と投稿したのが今回の漫画である。
【漫画】本編を読む
もちこさんはいつも「肩くらいでそろえて下さい」と美容室でオーダーをする。すると美容師さんは肩の長さに合わせてカットしてくれるのだが、途中途中で肩をズンズンと押さえつけてくるのだという。もちこさんは「いや、肩あげてませんヨ!?」と困惑。自前の肩なので、どうしていいかわからないという。
もちこさんに詳しく話を聞いてみた。
――無言で突然「肩ズン」をされると驚きますね。毎回されるのでしょうか？
いつも同じ美容師さんに切ってもらっているのですが、この日初めて「肩ズン」をしてきて驚きました(苦笑)。子どものころは母に髪を切ってもらっていたのですが、その都度「肩ズン」されていたので、なんか懐かしいなとも思いました(笑)。この日以降は「肩ズン」してこないので、あの日はよほどいかり肩に見えていたのかな？と思いました。
――自前の肩ならこれ以上下げようがないので、対応に困っちゃいますよね？言いづらいとは思いますが、美容師さんに言ったことはありますか？
母に対しては「これ普通だから！これ以上下がらないから！」と言ったことありますが、さすがに美容師さんには言えませんでした(苦笑)。ちなみに私の姉も同じ美容師さんに切ってもらっているのですが、「肩ズン」されたことがあるそうです(笑)。
「皆さんは経験ありますか？」と問いかけるもちこさん。美容室でもちこさんと同じような経験がある人はどれくらいいるだろうか？
現在「アルファポリス」で『猫まみれ主婦の日常』を連載中のもちこさんだが、SNSにも猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、ぜひ読んでみて。さまざまなタイプの猫が登場するので、好みの子や愛猫に似ている子を見つけられるかも！
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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もちこさんに詳しく話を聞いてみた。
――無言で突然「肩ズン」をされると驚きますね。毎回されるのでしょうか？
いつも同じ美容師さんに切ってもらっているのですが、この日初めて「肩ズン」をしてきて驚きました(苦笑)。子どものころは母に髪を切ってもらっていたのですが、その都度「肩ズン」されていたので、なんか懐かしいなとも思いました(笑)。この日以降は「肩ズン」してこないので、あの日はよほどいかり肩に見えていたのかな？と思いました。
――自前の肩ならこれ以上下げようがないので、対応に困っちゃいますよね？言いづらいとは思いますが、美容師さんに言ったことはありますか？
母に対しては「これ普通だから！これ以上下がらないから！」と言ったことありますが、さすがに美容師さんには言えませんでした(苦笑)。ちなみに私の姉も同じ美容師さんに切ってもらっているのですが、「肩ズン」されたことがあるそうです(笑)。
「皆さんは経験ありますか？」と問いかけるもちこさん。美容室でもちこさんと同じような経験がある人はどれくらいいるだろうか？
現在「アルファポリス」で『猫まみれ主婦の日常』を連載中のもちこさんだが、SNSにも猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、ぜひ読んでみて。さまざまなタイプの猫が登場するので、好みの子や愛猫に似ている子を見つけられるかも！
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
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