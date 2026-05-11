「毎日使うし」アラフィフ女性が2640円の菜箸を購入して語る日々の家事への向き合い方
AIライター自動執筆記事
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【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりんが「【今夜もゆかりんvol.12】プラダを着た悪魔見て来た!超高い菜箸を買った理由【ラジオ感覚で聞く30分】 #アラフィフ」を公開した。動画では、休日の過ごし方や購入品について振り返る中で、2640円のステンレス製菜箸を購入した理由について「お料理を楽しみたかったから」と語った。
動画の冒頭、ゆかりんはひたち海浜公園へネモフィラを見に行ったエピソードや、日本茶専門店「山本山」が手掛けるカフェを訪れた際の出来事を紹介。カフェで提供された小さなおにぎりに対し、「この値段で400円なんだけど！」と口元を押さえながら笑い混じりに驚いたことを明かした。
中盤では、映画『プラダを着た悪魔2』をスクリーンで鑑賞したことに言及。前作は「見た記憶はあったんだけど、内容は全く覚えてない」と苦笑いを浮かべつつ、劇中に登場するファッションやアクセサリーの重ね付けに刺激を受けたと語った。
動画の終盤では、購入品であるEAトCO（イイトコ）のステンレス製菜箸を取り上げ、「なんで買ったかって言うと、お料理を楽しみたかったから」と真剣な表情で語り始めた。毎日のお弁当作りなど、日々の家事に対するモチベーションを上げるための投資であったことを明かし、「こんな高いのと思うけど毎日使うし」と、日常的に使う道具こそ上質なものを選ぶ自身の価値観を提示した。
その他にも、知人から勧められて音声配信に興味を持ったエピソードや、行きつけのマッサージ店でのアグレッシブな施術の様子など、アクティブな日常が垣間見えるトークが展開された。生活を豊かにするための工夫や前向きな姿勢が存分に語られ、読後感の良い充実した内容となっている。
動画の冒頭、ゆかりんはひたち海浜公園へネモフィラを見に行ったエピソードや、日本茶専門店「山本山」が手掛けるカフェを訪れた際の出来事を紹介。カフェで提供された小さなおにぎりに対し、「この値段で400円なんだけど！」と口元を押さえながら笑い混じりに驚いたことを明かした。
中盤では、映画『プラダを着た悪魔2』をスクリーンで鑑賞したことに言及。前作は「見た記憶はあったんだけど、内容は全く覚えてない」と苦笑いを浮かべつつ、劇中に登場するファッションやアクセサリーの重ね付けに刺激を受けたと語った。
動画の終盤では、購入品であるEAトCO（イイトコ）のステンレス製菜箸を取り上げ、「なんで買ったかって言うと、お料理を楽しみたかったから」と真剣な表情で語り始めた。毎日のお弁当作りなど、日々の家事に対するモチベーションを上げるための投資であったことを明かし、「こんな高いのと思うけど毎日使うし」と、日常的に使う道具こそ上質なものを選ぶ自身の価値観を提示した。
その他にも、知人から勧められて音声配信に興味を持ったエピソードや、行きつけのマッサージ店でのアグレッシブな施術の様子など、アクティブな日常が垣間見えるトークが展開された。生活を豊かにするための工夫や前向きな姿勢が存分に語られ、読後感の良い充実した内容となっている。
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