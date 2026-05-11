「ドンキの惣菜って“安いけど”実際どうなの？」不安が裏切られたワケ。クセ強お惣菜5品を家族で実食したら予想外の結果に
忙しい日や少しラクをしたい日の強い味方といえば、やはり“お惣菜”。
でも「安い＝味はそれなり？」と思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ひと癖ある商品が目立つドン・キホーテのお惣菜をチェックします。
ドン・キホーテといえば、個性派アイテムが並ぶのがお馴染み。思わず二度見してしまう、見た目のインパクトが強いドンキらしいラインナップの中から、子どもが「気になる！」と目を輝かせた商品を家族で実食レビューしていきます！
◆ドでか！劇盛ガーリックタルタル唐揚げ弁当 755円（税込）
にんにくの旨味が強く効いた、カリカリ食感の唐揚げに濃厚なタルタルソースを合わせた、食べ応え抜群の一品です。レモンを絞ることでさっぱり感もプラスされ、味のバランスが絶妙。家族みんなでシェアして楽しむのにも最適です。
ライス・唐揚げともに味がしっかり濃いめなので、満足感◎。「今日はがっつり食べたい！」という日にぴったりのお弁当です。
◆ボロニアソーセージのポテトサラダ 323円（税込）
ちょっぴり珍しい、おかず寄りのポテサラです。ゴロッと食感のポテサラに、厚めカットのボロニアソーセージを合わせたことで、お惣菜らしいしっかりとした味わいに仕上がっています。
マヨネーズはやや強めでコクがあり、なめらかすぎない粒感がたまりません。甘みは控えめなのでおつまみとしても最適！ボロニアソーセージのスモーキーな肉感が加わることで、良いアクセントになっています。
◆コーンぎっしり！豊潤コロッケ 422円（税込）
見た目のインパクトがすごい、コーン好きにはたまらない一品です。おかずというよりもおやつ感覚で食べられる甘さが特徴で、外はサクッと中には甘いコーンがぎっしり。これでもかというほど、口いっぱいにコーンの甘みを感じることができます◎
冷めると若干ベチャッと感が出るので、トースターでサクッと温め直してから食べるのがおすすめ。スイートコーンの甘さが一気に口の中に広がるので子どもウケも抜群で、食卓に出すだけで喜ぶこと間違いなしの一品ですよ。
◆アメリカンドッグのココだけ 173円（税込）
ドンキならではのクセ強商品！ アメリカンドッグの衣だけを揚げた“偏愛シリーズ”です。「アメリカンドッグのカリカリ部分が好き」という方のために開発されたという発想が、なんとも面白いですよね。
一口食べると「あーこれこれ！」となるような、外カリッ中ふんわりの絶妙な食感。揚げ菓子とお惣菜の中間のような存在で、ほんのりとした甘さに油のコクと軽い塩気がクセになる一品です。
◆ハンバーグ【トマト＆チーズ】【デミ＆チーズ】各431円（税込）
「トマト＆チーズ」と「デミ＆チーズ」と異なる味わいが楽しめるのが嬉しい「ハンバーグ」。ソースたっぷりの派手な見た目とボリューム感が魅力ですが、見た目よりもガツンと系ではなく、子どもも食べやすいやさしい味わいが特徴です。
肉感はやや柔らかめで、デミソース・トマトソースともに甘め寄りで食べやすく、とろけるチーズがご飯との相性抜群◎ "家庭的な美味しいハンバーグ"といった味わいで、子どもウケも抜群でした！
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ドン・キホーテのお惣菜は「安い・ボリューム・攻めてる」が詰まったラインナップ。普段のスーパーのお惣菜に飽きたときは、ドンキのクセ強“偏愛シリーズ”もぜひ試してみて！
価格を考えれば満足度は十分で、新たな発見が楽しめるドンキのお惣菜は、「今日はラクしたい」という日に気軽に頼れる存在です。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
でも「安い＝味はそれなり？」と思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ひと癖ある商品が目立つドン・キホーテのお惣菜をチェックします。
ドン・キホーテといえば、個性派アイテムが並ぶのがお馴染み。思わず二度見してしまう、見た目のインパクトが強いドンキらしいラインナップの中から、子どもが「気になる！」と目を輝かせた商品を家族で実食レビューしていきます！
にんにくの旨味が強く効いた、カリカリ食感の唐揚げに濃厚なタルタルソースを合わせた、食べ応え抜群の一品です。レモンを絞ることでさっぱり感もプラスされ、味のバランスが絶妙。家族みんなでシェアして楽しむのにも最適です。
ライス・唐揚げともに味がしっかり濃いめなので、満足感◎。「今日はがっつり食べたい！」という日にぴったりのお弁当です。
◆ボロニアソーセージのポテトサラダ 323円（税込）
ちょっぴり珍しい、おかず寄りのポテサラです。ゴロッと食感のポテサラに、厚めカットのボロニアソーセージを合わせたことで、お惣菜らしいしっかりとした味わいに仕上がっています。
マヨネーズはやや強めでコクがあり、なめらかすぎない粒感がたまりません。甘みは控えめなのでおつまみとしても最適！ボロニアソーセージのスモーキーな肉感が加わることで、良いアクセントになっています。
◆コーンぎっしり！豊潤コロッケ 422円（税込）
見た目のインパクトがすごい、コーン好きにはたまらない一品です。おかずというよりもおやつ感覚で食べられる甘さが特徴で、外はサクッと中には甘いコーンがぎっしり。これでもかというほど、口いっぱいにコーンの甘みを感じることができます◎
冷めると若干ベチャッと感が出るので、トースターでサクッと温め直してから食べるのがおすすめ。スイートコーンの甘さが一気に口の中に広がるので子どもウケも抜群で、食卓に出すだけで喜ぶこと間違いなしの一品ですよ。
◆アメリカンドッグのココだけ 173円（税込）
ドンキならではのクセ強商品！ アメリカンドッグの衣だけを揚げた“偏愛シリーズ”です。「アメリカンドッグのカリカリ部分が好き」という方のために開発されたという発想が、なんとも面白いですよね。
一口食べると「あーこれこれ！」となるような、外カリッ中ふんわりの絶妙な食感。揚げ菓子とお惣菜の中間のような存在で、ほんのりとした甘さに油のコクと軽い塩気がクセになる一品です。
◆ハンバーグ【トマト＆チーズ】【デミ＆チーズ】各431円（税込）
「トマト＆チーズ」と「デミ＆チーズ」と異なる味わいが楽しめるのが嬉しい「ハンバーグ」。ソースたっぷりの派手な見た目とボリューム感が魅力ですが、見た目よりもガツンと系ではなく、子どもも食べやすいやさしい味わいが特徴です。
肉感はやや柔らかめで、デミソース・トマトソースともに甘め寄りで食べやすく、とろけるチーズがご飯との相性抜群◎ "家庭的な美味しいハンバーグ"といった味わいで、子どもウケも抜群でした！
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ドン・キホーテのお惣菜は「安い・ボリューム・攻めてる」が詰まったラインナップ。普段のスーパーのお惣菜に飽きたときは、ドンキのクセ強“偏愛シリーズ”もぜひ試してみて！
価格を考えれば満足度は十分で、新たな発見が楽しめるドンキのお惣菜は、「今日はラクしたい」という日に気軽に頼れる存在です。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama