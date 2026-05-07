キックボクシングの元Ｋ−１３階級王者で現役を引退した武尊が７日、妻でタレント・女優の川口葵との夫婦のインスタグラム「世川家の日常」を更新。「現役お疲れ様旅行」と記し、夫婦旅行の様子を投稿した。

青空の下の高原をバックにした２ショットや、レストランでグラスを手に乾杯する写真も。ハッシュタグをつけて「＃試合後なのにリュック持たせてしまってごめん」と記したように、駅のホームで武尊が自分のリュックを背負い、左手に複数の紙袋、右手に妻のリュックを持つ後ろ姿もあった。

武尊はラストマッチと公言して臨んだ４月２９日の「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」で昨年３月に敗れていたロッタン（タイ）と再戦し、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇で悲願のＯＮＥ初タイトルも獲得し、有終の美を飾った。

この日の夫婦の投稿にはフォロワーから武尊へのねぎらいと同時に「大好きなご夫婦です♥」「おふたりの仲の良い姿を見ると癒されます」「２人を見てるだけでこちらも幸せになります」「爽やか お似合いのｃｏｕｐｌｅ♥」「笑顔が似てる 素敵夫婦」などとコメントが寄せられた。