「ぬいぐるみ」（各2640円〜）　※価格は税込み

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　タカラトミーアーツは、6月20日（土）から、ディズニー＆ピクサー最新作映画『トイ・ストーリー5』の関連商品を、全国の玩具＆雑貨取扱い店舗や、WEBショップ、カプセル自販機、お菓子売り場で順次発売する。

【写真】簡単に洗えて清潔！ 「ビーンズコレクション」など関連商品ラインナップ

■“ぬい活”にぴったりな商品が登場

　今回発売されるのは、映画の世界観を日常でも楽しめる「ぬいぐるみ」全32点をはじめ、コレクション性の高い「ガチャ」や「キャンディトイ」の新商品。

　6月20日（土）から展開されるぬいぐるみには、手ごろなサイズ感の「プチポップ」シリーズや、洗えていつでも清潔に保てる「洗えるビーンズコレクション」など、近年のトレンドである“ぬい活”にぴったりな商品が用意される。

　また、音とアクションのギミックが付いた「ウォーキングブルズアイ」や「おどっておしゃべりエイリアン」に加え、普段使いできる「ぬいぐるみバッジ」や「ぬいぐるみポーチ」といった、バラエティ豊かなぬいぐるみがそろう。

　さらに、集める楽しさが広がるガチャシリーズ「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」と「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」が展開されるほか、キャンディトイの「トイ・ストーリー5 ツインチャーム にじほしキャンディ」も販売される。

　なお、タカラトミーからも、映画同様のキャラクターボイスでおしゃべりをするフィギュア「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」や、「トミカ」、「プラレール」などをはじめとした『トイ・ストーリー5』関連商品を発売予定だ。