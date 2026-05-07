『トイ・ストーリー5』から“洗えるぬいぐるみ”など35点以上が登場へ！ 新作ガチャやキャンディトイも展開
タカラトミーアーツは、6月20日（土）から、ディズニー＆ピクサー最新作映画『トイ・ストーリー5』の関連商品を、全国の玩具＆雑貨取扱い店舗や、WEBショップ、カプセル自販機、お菓子売り場で順次発売する。
【写真】簡単に洗えて清潔！ 「ビーンズコレクション」など関連商品ラインナップ
■“ぬい活”にぴったりな商品が登場
今回発売されるのは、映画の世界観を日常でも楽しめる「ぬいぐるみ」全32点をはじめ、コレクション性の高い「ガチャ」や「キャンディトイ」の新商品。
6月20日（土）から展開されるぬいぐるみには、手ごろなサイズ感の「プチポップ」シリーズや、洗えていつでも清潔に保てる「洗えるビーンズコレクション」など、近年のトレンドである“ぬい活”にぴったりな商品が用意される。
また、音とアクションのギミックが付いた「ウォーキングブルズアイ」や「おどっておしゃべりエイリアン」に加え、普段使いできる「ぬいぐるみバッジ」や「ぬいぐるみポーチ」といった、バラエティ豊かなぬいぐるみがそろう。
さらに、集める楽しさが広がるガチャシリーズ「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」と「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」が展開されるほか、キャンディトイの「トイ・ストーリー5 ツインチャーム にじほしキャンディ」も販売される。
なお、タカラトミーからも、映画同様のキャラクターボイスでおしゃべりをするフィギュア「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」や、「トミカ」、「プラレール」などをはじめとした『トイ・ストーリー5』関連商品を発売予定だ。
【写真】簡単に洗えて清潔！ 「ビーンズコレクション」など関連商品ラインナップ
■“ぬい活”にぴったりな商品が登場
今回発売されるのは、映画の世界観を日常でも楽しめる「ぬいぐるみ」全32点をはじめ、コレクション性の高い「ガチャ」や「キャンディトイ」の新商品。
また、音とアクションのギミックが付いた「ウォーキングブルズアイ」や「おどっておしゃべりエイリアン」に加え、普段使いできる「ぬいぐるみバッジ」や「ぬいぐるみポーチ」といった、バラエティ豊かなぬいぐるみがそろう。
さらに、集める楽しさが広がるガチャシリーズ「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」と「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」が展開されるほか、キャンディトイの「トイ・ストーリー5 ツインチャーム にじほしキャンディ」も販売される。
なお、タカラトミーからも、映画同様のキャラクターボイスでおしゃべりをするフィギュア「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」や、「トミカ」、「プラレール」などをはじめとした『トイ・ストーリー5』関連商品を発売予定だ。