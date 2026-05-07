「日本の強さに押し戻されてしまった」リトルなでしこが示した“世界基準”にインド指揮官が脱帽「目標は失点を最小限に抑えることだった」【U-17女子アジア杯】

「日本の強さに押し戻されてしまった」リトルなでしこが示した“世界基準”にインド指揮官が脱帽「目標は失点を最小限に抑えることだった」【U-17女子アジア杯】