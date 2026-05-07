◇ア・リーグ レッドソックス 4−0 タイガース（2026年5月6日 デトロイト）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのタイガース戦に「5番・DH」で7試合ぶりに先発出場。4打数2安打で4―0の勝利に貢献した。レッドソックスは今季初の3連戦3連勝を飾った。

4月28日（同29日）のブルージェイズ戦以来、7試合ぶりのスタメンとなった吉田は2回の第1打席は見逃し三振。4回1死走者なしの第2打席で、タイガースの先発右腕フラーティが投じた高めの93.1マイル（約150キロ）直球をラインドライブで中前へ運んだ。6番・ラファエラの四球で二塁へ進むと、2死後に8番・ナルバエスの三ゴロを相手が後逸。生還した吉田はベンチでハイタッチの祝福を受けた。

6回1死走者なしの第3打席では、2番手右腕アンダーソンの初球、高めの96マイル（約154.5キロ）直球をまたも中前へ運んでマルチ安打。8回先頭打者の第4打席は4番手フィネガンのスプリットを打ち上げて右飛。今季打率は試合前の.296から.310となった。

レッドソックスは成績不振から4月24日（同25日）にコーラ前監督や主要コーチ5人を電撃解任。翌25日（同26日）から傘下3Aで指揮を執っていたチャド・トレーシー氏が暫定監督に就任したが、吉田のスタメン出場はわずか1試合にとどまっていた。前回出場の4日（同5日）のタイガース戦では試合途中から出て2安打をマークしていた。