ストックしたーーーいッッ！！【業務スーパー】コスパもばっちり◎「冷凍商品」

【業務スーパー】ではストックにも役立つ「冷凍商品」が充実しています。その中でも今回は、コスパの良さで、節約にも貢献してくれそうな商品にフォーカス。100gあたり100円以下のお値段で安く感じるものや、マニアがコスパの良さを評価したものをピックアップしました。物価高が気になる今、食費から上手くやりくりしませんか？

アレンジ次第で飽きずに食べられそうな「揚げ出し豆腐」

1袋に500g入ったこちらは、油で揚げるだけで用意できる揚げ出し豆腐。出汁は入っていないので準備する必要はあるものの、その日の気分によってアレンジが楽しめて、大容量ながら飽きずに食べ切れそうです。インスタグラマー@racco_clubさんは\375（税込）で購入しており、100gあたり75円と100円以下で買えるコスパの良さもうかがえます。

軽やかな後味が楽しめるかも！？「和風しそ香る鶏むね春巻」

メイン級の揚げ物をストックするならこちらがおすすめ。しその風味をプラスした春巻は、揚げ物ながら軽やかな後味が楽しめて、あまり重く感じずに食べられそうです。1袋500g入りを@racco_clubさんは\429（税込）で購入していて、100gあたり約85円とコスパもバッチリのよう。しその風味をより堪能したい時は、刻んだしそをトッピングするのも良さそうです。

カサ増しにもぴったりな「もちポギ」

小腹が空いた時に手軽に食べられそうなこちら。インスタグラマー@arimama_chanさんが500g入りを\321（税込）で購入した、100gあたり約64円というコスパの良さそうな商品です。「約8分茹でるだけ」で作れる手間いらず。トッピングに加えればカサ増しになるため、満足感が欲しい時にも役立ってくれそうです。

みんなでシェアするのもおすすめ「あま～いホクホク蒸し芋」

おやつにぴったりの蒸し芋も、1袋に500g入り。ごろっとしたお芋がそのまま入っており、素材本来の素朴な味わいが楽しめそうです。自然解凍でも味わえる手間いらずで、忙しい日にこそ頼りになりそうです。\354（税込）で購入したインスタグラマー@odangosyufuさんは「コスパも◎」とコメント。一口サイズにカットすれば、みんなで気軽にシェアできそうです。

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※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino