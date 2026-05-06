お笑いタレントのエハラマサヒロ（43）が6日、Xを更新。鬼越トマホークの良ちゃんから「全芸人に嫌われてる」とXでいじられた件について、改めて言及した。

最近「全芸人に嫌われてる〇〇」「全芸人に好かれている〇〇」などの書き出しでXに定期的にネタを投稿している鬼越の良ちゃんは4月30日、「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところは SOUL’d OUTのモノマネが神」とポストし、笑いを誘った。

これをうけ、エハラは同日「『芸人と芸人好き以外の全ジャンルの人に好かれている』と付け加えといて。でないとアタシ生きていけない」とリアクションしたり、「自分調べでは、芸人のくせに面白くない、面白いより技術を見せようとする、面白くなくてもいいと思っている、芸人以外とばかり付き合う、芸人のセオリーに乗らない、家族を出す、偉そう、楽しそう、余裕っぽい、上手くいってそう、顔が嫌い、鼻につく、時事ネタに噛み付く、そこで生まれたアンチを煽る。です」などと“嫌われてる理由”を異様に細かく自己分析する笑いで切り返した。

そうした流れをうけ、エハラは今月6日の更新で「最近、芸人の〇〇にいじめられたから嫌い！、〇〇に酷いことされた！、〇〇許さない！みたいな番組での暴露エピソード話多いね 全員ピー入りの伏せ字で」と書き出した。そして「あれ？ 僕そういう具体的なネガティブエピソード誰からも出てきた事ないけど、名前丸出しでずっと『嫌われてる』と言われてるんやけども… 鬼越、てめぇのせいだな」と自虐ネタも交え、さらに笑わせた。