タイニーチャム×JILL by JILL STUART初コラボ♡全6色の大人可愛いアイテム登場
大人可愛いスタイルで人気のJILL by JILL STUARTから、サンリオの人気キャラクター「タイニーチャム」との初コラボが登場♡愛らしさと上品さを兼ね備えたアイテムは、日常にさりげないときめきをプラスしてくれます。カーディガンやバッグなど、実用性も抜群の全3型に注目です。
心ときめく全3型ラインナップ
今回のコラボでは、カーディガン・トートバッグ・ポーチチャームの全3型を展開。タイニーチャムとそのきょうだいたちをイメージしたカラーで、全6色のバリエーションが揃います。
それぞれ異なるポーズの刺繍やディテールにこだわり、コラボならではの特別感を演出。甘すぎないデザインで、大人女性でも取り入れやすい仕上がりです。
ファッションやライフスタイルに自然に溶け込む、絶妙なバランスが魅力です。
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実用性も魅力のバッグ＆小物
タイニーチャムコラボトート
価格：12,980円（税込）
縦長シルエットでB4サイズも収納可能な大容量トート。内ポケットやペットボトルホルダー付きで機能性も抜群です。
ハンドルやサテンリボンにはキャラクターをイメージしたカラーを採用し、細部までこだわりが光ります。
タイニーチャムコラボハートポーチチャーム
価格：6,930円（税込）
愛らしいハート型のポーチチャームは、マチ付きでコスメや小物の収納にも便利。
ファスナートップにはフェイスモチーフのエポパーツをあしらい、持っているだけで気分が上がるデザインに仕上げています。
デイリーに着こなせるカーディガン
タイニーチャムミニケーブルカーデトップス
価格：12,100円（税込）
半袖ニットカーディガンは、タイニーチャムをイメージした全6色展開。襟ぐりや袖口の配色ラインがアクセントとなり、シンプルながらも華やかな印象を演出します。
コーディネートに取り入れやすいカラー設計で、普段使いしやすいのもポイント。キャラクターアイテムでありながら、大人の着こなしにも自然になじみます。
大人可愛いコラボにときめいて♡
タイニーチャムとJILL by JILL STUARTのコラボは、可愛さと上品さを両立した特別なラインナップ。バッグや小物、トップスまで幅広く揃い、毎日のコーデやお出かけをもっと楽しく彩ってくれます。
さりげなくキャラクターを取り入れたい方にもぴったりのコレクション、この機会にぜひチェックしてみてくださいね♡