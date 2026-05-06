タイニーチャム×JILL by JILL STUART初コラボ♡全6色の大人可愛いアイテム登場

大人可愛いスタイルで人気のJILL by JILL STUARTから、サンリオの人気キャラクター「タイニーチャム」との初コラボが登場♡愛らしさと上品さを兼ね備えたアイテムは、日常にさりげないときめきをプラスしてくれます。カーディガンやバッグなど、実用性も抜群の全3型に注目です。

心ときめく全3型ラインナップ

今回のコラボでは、カーディガン・トートバッグ・ポーチチャームの全3型を展開。タイニーチャムとそのきょうだいたちをイメージしたカラーで、全6色のバリエーションが揃います。

それぞれ異なるポーズの刺繍やディテールにこだわり、コラボならではの特別感を演出。甘すぎないデザインで、大人女性でも取り入れやすい仕上がりです。

ファッションやライフスタイルに自然に溶け込む、絶妙なバランスが魅力です。

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実用性も魅力のバッグ＆小物

タイニーチャムコラボトート

価格：12,980円（税込）

縦長シルエットでB4サイズも収納可能な大容量トート。内ポケットやペットボトルホルダー付きで機能性も抜群です。

ハンドルやサテンリボンにはキャラクターをイメージしたカラーを採用し、細部までこだわりが光ります。

タイニーチャムコラボハートポーチチャーム

価格：6,930円（税込）

愛らしいハート型のポーチチャームは、マチ付きでコスメや小物の収納にも便利。

ファスナートップにはフェイスモチーフのエポパーツをあしらい、持っているだけで気分が上がるデザインに仕上げています。

デイリーに着こなせるカーディガン

タイニーチャムミニケーブルカーデトップス

価格：12,100円（税込）

半袖ニットカーディガンは、タイニーチャムをイメージした全6色展開。襟ぐりや袖口の配色ラインがアクセントとなり、シンプルながらも華やかな印象を演出します。

コーディネートに取り入れやすいカラー設計で、普段使いしやすいのもポイント。キャラクターアイテムでありながら、大人の着こなしにも自然になじみます。

大人可愛いコラボにときめいて♡

タイニーチャムとJILL by JILL STUARTのコラボは、可愛さと上品さを両立した特別なラインナップ。バッグや小物、トップスまで幅広く揃い、毎日のコーデやお出かけをもっと楽しく彩ってくれます。

さりげなくキャラクターを取り入れたい方にもぴったりのコレクション、この機会にぜひチェックしてみてくださいね♡