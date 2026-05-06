宇多田ヒカル新曲「パッパパラダイス」、配信開始＆ミュージックビデオ公開 アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」がきょう6日に配信開始。ミュージックビデオもYouTube上で公開された。
【動画】宇多田ヒカル新曲「パッパパラダイス」ミュージックビデオ
同曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌。さらに「綾鷹」CMソングとしても起用されている。6月24日には、7インチアナログ盤のリリースが決定している。
ミュージックビデオの監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和監督。宇多田がタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には、田中泯氏、柄本時生氏、渋川清彦氏、浅野順子氏、KONO氏が出演した。
リリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組『J-Pop Now Radio』(DJ：落合健太郎)、Spotifyのポッドキャスト『New Music Wednesday [Podcast Edition]』(DJ：竹内琢也)にゲスト出演。その模様が公開されている。また、Apple Musicでは最新シングル「パッパパラダイス」をドルビーアトモスによる空間オーディオで楽しめる。
配信開始に際して、各対象ストア(iTunes/レコチョク・dミュージック/ドワンゴジェイピー /mora/mu-mo/music.jp/HAPPY!うたフル)にて、「パッパパラダイス」をダウンロードして応募すると、抽選で65人に「パッパパラダイス」オリジナル消しゴムをプレゼントする企画も実施。またカラオケDAMでは、宇多田の楽曲の歌唱キャンペーンがあす7日よりスタートする。
【動画】宇多田ヒカル新曲「パッパパラダイス」ミュージックビデオ
同曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌。さらに「綾鷹」CMソングとしても起用されている。6月24日には、7インチアナログ盤のリリースが決定している。
ミュージックビデオの監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和監督。宇多田がタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には、田中泯氏、柄本時生氏、渋川清彦氏、浅野順子氏、KONO氏が出演した。
配信開始に際して、各対象ストア(iTunes/レコチョク・dミュージック/ドワンゴジェイピー /mora/mu-mo/music.jp/HAPPY!うたフル)にて、「パッパパラダイス」をダウンロードして応募すると、抽選で65人に「パッパパラダイス」オリジナル消しゴムをプレゼントする企画も実施。またカラオケDAMでは、宇多田の楽曲の歌唱キャンペーンがあす7日よりスタートする。