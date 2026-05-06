39歳・長友佑都が53日ぶりに復帰──「W杯専用エンジン」発動でアピールなるか【日本代表】
2026年５月６日、日本代表の長友佑都が３月14日の水戸ホーリーホック戦以来、J１百年構想リーグのジェフユナイテッド千葉戦でメンバー入りを果たした。実に53日ぶりのことである。
水戸戦で右ハムストリングの肉離れと診断された39歳のベテラン戦士は、ワールドカップのメンバー発表（５月15日）に向けて最後のアピールをする構えだ。
３月19日には自身の公式X（旧ツイッター）で「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」とメッセージを送っていただけに、“W杯専用エンジン”が如何なるものかピッチで披露したい。
「W杯専用エンジン」発動へ。運命のラストアピールなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
水戸戦で右ハムストリングの肉離れと診断された39歳のベテラン戦士は、ワールドカップのメンバー発表（５月15日）に向けて最後のアピールをする構えだ。
３月19日には自身の公式X（旧ツイッター）で「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」とメッセージを送っていただけに、“W杯専用エンジン”が如何なるものかピッチで披露したい。
「W杯専用エンジン」発動へ。運命のラストアピールなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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