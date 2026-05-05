がむしゃらな毎日が夢につながった♡【櫻井優衣】が紡ぐ“まだ成功途中のおハナシ”

アイドルとして、Ray㋲として、たくさんの夢を叶え続けている櫻井優衣。けれどその輝きの裏には、思うようにいかない日々も。今回は、本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが紡ぐ「とにかくがむしゃらだった毎日」をお届けします。ぜひ最後までチェックしてね♡

本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが、どんな生活を送っていたのか。Rayならではのスペシャルストーリーで、ほんの少しだけご紹介します。

とにかくがむしゃらだった毎日

そこからは、ただただがむしゃらに。うまくできなくても、できるまでやる。

思うようにいかなくて悔しくて、何度もおなじところでつまずきながらも、それでもやめる理由にはならなかった。

バイトに行きつつ、ダンスや歌の練習をして、メイクも少しずつ覚えていく。

特別なことじゃなくて、やりたいからやる、ただそれだけ。

その繰り返しが、いつの間にか日常になっていた。

パーカ 16,500円、ミニスカ―ト13,200円／ともにザヴァージンズ タンクトップ 7,180円／EMIS、シュシュ 3,410円／ASURA、リュック 19,250円／minitmute（以上HANA SHOWROOM）スエットパンツ 7,040円／ハートタトゥー スニーカー 17,600円／アディダス オリジナルス（アディダス） ニット 6,930円／jouetie ニット帽 5,500円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿）デニムパンツ 10,285円／ハートタトゥー バッグ 8,600円／EMIS、ローファー 21,890円／PEMONT（ともにHANA SHOWROOM）

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／櫻井優衣（本誌専属）