歌手の坂本美雨（46）が5日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）に出演。母でシンガー・ソングライターの矢野顕子（71）について語った。

この日は女優のトリンドル玲奈とトークを展開。母の日の話題となると、トリンドルは母は好き嫌いがはっきりしているために「何だったら喜ぶかなって考える時間が一番楽しくて」と打ち明けた。

トリンドルから「何かされていましたか」と問われた坂本は「うちはもう全然で」と回答。「うちも個性的な母親というか、自分の美学もはっきりしているし、厳しめな母で、（母の日らしいことは）あまりなかったですけれど」としたものの「でも学校で何か書いたりとか、そういうのはいろいろ取ってはいてくれてますね」と明かした。

また「でも自分がお母さんになって今、子供からもらった物とかは絶対捨てられないから、気持ちは分かるなあと思って」と語り、「宝物ですねえ」としみじみと話した。

1982年に音楽家の坂本龍一さん（23年死去）と矢野が結婚。美雨は正式に結婚前の1980年に誕生した。両親は2006年に離婚している。