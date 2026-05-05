

得意なことや好きなことは？子どもたちに聞く

5月5日は「こどもの日」。香川の観光地などは子どもたちの笑顔があふれていました。そんな子どもたちに、今はやっているものや好きなもの、将来の夢などを聞いてみました。

高松空港に隣接するさぬきこどもの国は、朝から大勢の家族連れでにぎわっていました。

屋外ではいろんな素材でシャボン玉を作るコーナーが設置され、子どもたちが夢中になって挑戦していました。

（小学3年）

「いろいろなもので作ったらシャボン玉ができることを勉強した。（Q.赤いものは何？）毛糸。

（Q.何がはやっている？）歌がはやっている。Snow Manのカリスマックス」

（小学3年生）

「（Q.何が好き？）ポケモンが大好き！ 伝説ポケモンが大好き。（僕は）速いのが得意、走るの。（Q.何をして遊ぶの？）鬼ごっこです。追いかけられたり逃げたりするのが好き」

（小学5年生）

「（Q.好きなものは？）バレーボール。点を取ったり勝負するところが楽しい。自分の得意なことはみんなを笑顔にするところ。おもしろいことを話したりシールの話とか放課後なにするとか（を話す）」

（小学3年生）

「はやっているのはドッジボール。休み時間にする。よく当てます。得意なことは字がきれいなところです。硬筆を習っています。（Q.きれいに書けるとどんな気持ち？）自分もきれいな気持ちになる」

（小学1年生）

「（Q.好きなものは何？ ボンボンドロップシール？）はい。かわいいところが。（Q.自分の好きなところは？）お友達がいっぱいいるところ。（Q.将来の夢は？）警察官。かっこいいから」

そしてJR高松駅で出会った小学生は……。

（小学6年生）

「（Q.得意なもの？）電子機器の設定とか。今からうずしお9号、10時10分発に乗るが（スマホの）乗り換え案内というアプリを使って終点を徳島にして検索したらうずしお9号が出てくる。

「（Q.将来の夢は？）大工さん、家が建てたい。（Q.どんな家を建てたい？）平屋の隠し通路があるワクワクの家を造りたい」