【家庭内DV疑惑】栄養失調で病院に運ばれた少女の身体にアザ！それでも親を悪く言わない彼女の想いに涙【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼少期から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動するアヤ(@aokitajimaru)さん。看護師・看護学生向けWEBメディア『ナース専科』で、現場の実体験をもとにした漫画を連載している。本記事では、その中から「必要とされていたの？一つの命」を取り上げる。栄養失調で入院した少女をめぐるエピソードとともに、制作時の思いについて話を聞いた。
物語は、数十年前の内科病棟から始まる。10代のAさんは栄養失調と重度の脱水症状で搬送され、胃には何も入っていない状態だった。整った顔立ちとは裏腹に、どこかおびえた表情が印象に残る。
見舞いに訪れるのは弟だけで、両親の姿はない。看護師が尋ねても「忙しいので」と答えるのみで、家族の話題になると弟の表情は暗くなる。
■隠された無数の痣、彼女の不自然な言い訳
あるとき看護師が体を拭く中で、背中に無数のあざを見つける。「このあざは？」と問いかけると、Aさんは「私…そそっかしくてよく転んでしまうんです」と笑って答える。しかし、それは転倒でできるような傷ではない。何か事情があるのではないかという疑念が残る中、状況は急変する。
■「生きて！」の願いも虚しく息をひきとった少女、そしてようやくやってきた両親
入院から数日後、Aさんはベッドでぐったりとした状態で発見される。看護師は心臓マッサージを行いながら「Aさん!!がんばれ!!生きて!!」と必死に呼びかけるが、その願いは届かず、Aさんはそのまま息を引き取った。
数時間後に現れた両親は、遺体を前にしても感情を見せず、淡々と手続きを進める。遺品についても「捨てておいて」と言い放ち、その態度に看護師は言葉を失う。
■作者が込めた思いと描写へのこだわり
こうしたエピソードを描いた本作について、アヤさんは「こんなことがあっていいの？という信じられない気持ちと、実際にこんなことが起こってしまったのだという現実に胸が締め付けられる思いになりました」と振り返る。
また制作では、「やはり患者さんはご両親を全く恨んでいなかった…むしろ、愛してほしかったのだろうなという内情が伝わってきたので、そのあたりの患者さんの気持ちが表現できるよう表情を意識しました」と語り、感情の機微を表現する難しさを明かした。
『ナース専科』で連載されている作品は、看護師から寄せられた実体験をもとに構成されている。現場で起きた出来事を通じて、見過ごされがちな問題に気づかされる内容となっている。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
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