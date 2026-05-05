≠MEが5月4日(月・祝)、グループ初となるアリーナツアー＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞の初日公演を東京ガーデンシアターにて開催した。

◆ライブ写真

アリーナツアー開催に先駆け、前日の夜には≠ME公式YouTubeチャンネルにて、昨年11月に有明アリーナにて行われた「≠ME 特別公演2025」Day2の模様が全編公開されるサプライズもあった。アリーナツアー初日公演は昼夜2公演を開催している。

“宇宙のどこかにある≠ME星(ノイミー星)“をテーマにした会場にはLEDメインのステージが設けられ、宇宙への旅立ちをイメージした全長30ｍのLEDカーテンが床面に広がり、さらにステージの両サイドには宇宙ロケットをイメージした巨大な円筒形LEDが配置されるなど幻想的かつ壮大な空間が演出された。

「Overture」が流れると、未発表だったツアータイトル、＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞がモニターに映し出され、このツアーのために書き下ろされた新曲「喝采パレード」を初披露。サプライズで幕を開け冒頭から会場のボルテージを一気に最高潮へと引き上げた。

谷崎早耶は「1曲目から大大大大サプライズで、なんとこのツアーのために書き下ろしていただいた新曲、そしてツアータイトルでもある「喝采パレード」を披露させていただきました！このツアーで回数を重ねていくごとにパワーアップしていきたいなと思うので、皆さん最後まで見逃さないでください！」と意気込んだ。

夜公演では≠ME主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が日本テレビ(関東ローカル)で6月10日(水)から放送されることがVTRでサプライズ発表され、見慣れないメンバーのスケバン姿＆口調に会場のファンから歓声があがった。この作品は人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマとなっている。

ドラマに登場するアイドルグループである「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」(冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子)が歌唱する「恋して」、「Gleam Story」(谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜)が歌唱する「曖昧♡アップデート」、「Cry×Pan」(永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心)が歌唱する「D-O-A(Dead or Alive)」と劇中歌を立て続けに初披露した。

蟹沢は「≠ME主演の連続ドラマが決定いたしました！本当に夢みたいな出来事ですごく幸せです。少し映像も見ていただきましたが、どんなお話しになるのかみなさん楽しみにしていただけますか？こんなに素敵な機会をいただき、本当に感謝でいっぱいです。ぜひご覧ください！」と呼びかけた。

さらに、ドラマの主題歌である「ここでファーストキッス」を初披露。主題歌は6月24日(水)に発売される12th両A面シングル「タイトル未定/ここでファーストキッス」に収録される。立て続けのサプライズに会場からは歓声が何度も沸き起こり、新曲が5曲も披露されるなど会場は終始熱気に満ち溢れ、ツアー初日にふさわしい華やかな幕開けを飾った。

＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞は今後、7月17日(金)、18日(土) に開催される横浜アリーナでのツアーファイナルまで駆け抜けていく。

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■≠ME主演 連続ドラマ 日本テレビ(関東ローカル)『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』

2026年6月10日（水）25:09よりスタート（全10回）

TVer、日テレ無料(TADA)では地上波番組放送後より見逃し配信も実施 ＜出演者＞

■恋爆四姫／きゅん爆♡FOUR PRINCESS

青山りゅな：冨田菜々風（≠ME）・虎白みお：櫻井もも（≠ME）・朱鳥ここな：鈴木瞳美（≠ME）・玄野ねね：蟹沢萌子（≠ME）

■Gleam Story：谷崎早耶（≠ME）・本田珠由記（≠ME）・落合希来里（≠ME）・尾木波菜（≠ME）

■Cry×Pan：永田詩央里（≠ME）・河口夏音（≠ME）・川中子奈月心（≠ME）

■豆田プロダクション きゅん爆マネージャー 豆田潤 ：塚地武雅 番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/yanten/

番組公式X：https://x.com/yanten_ntv

番組公式Instagram： https://www.instagram.com/yanten_ntv/

番組公式TikTok： https://www.tiktok.com/@yanten_ntv

■＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞

2026年5月4日(月・祝) 東京都・東京ガーデンシアター

2026年5月16日(土) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年5月30日(土) 広島県・広島サンプラザホール

2026年6月27日(土) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2026年7月17日(金)、18日(土) 神奈川県・横浜アリーナ

■＜Japan Expo Paris 2026＞出演決定

2026年7月10日(金)、11日(土)パリ・ノールヴィルパント展示会場

■12th両A面シングル「タイトル未定/ここでファーストキッス」

2026年6月24日(水)発売

商品概要 https://not-equal-me.kingrecords.co.jp/topics/cd/000535.html#000535

関連リンク ◆≠ME オフィシャルサイト

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