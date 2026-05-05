30日間で結婚相手を見つける婚活リアリティーショー、婚活サバイバル番組出身“イケメン“、日本育ちの東大卒エリートら登場
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第2話が、きょう5日に放送される。
【番組カット】大手勤務“ハイスペ会社員”と初デート！ABEMA西澤由夏アナ
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第2話では、現在の相手と婚約を継続したまま別の男性とデートができる新ルール「KEEPデート」が発動し、新たなハイスペ男性たちが続々と登場する。年収3000万円で建築業の会社2社を経営するショウゴと婚約中のあやかは、「国立大非常勤講師兼モデル」という男性とデートへ向かう。
一方、なつえも、「年収1位、日本育ちの東大卒エリート」という新たな相手を選択。婚活サバイバル番組への出演経験を持つイケメンも登場し、女性陣は新たな出会いに心を揺さぶられる。
波乱の新ルール発動により、ますます予測不能な展開を見せていく。
【番組カット】大手勤務“ハイスペ会社員”と初デート！ABEMA西澤由夏アナ
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
一方、なつえも、「年収1位、日本育ちの東大卒エリート」という新たな相手を選択。婚活サバイバル番組への出演経験を持つイケメンも登場し、女性陣は新たな出会いに心を揺さぶられる。
波乱の新ルール発動により、ますます予測不能な展開を見せていく。