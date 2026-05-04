先月25日から、東京・町田市の障害者向けグループホームに入居する31歳の男性が行方不明になっているとして、警視庁が情報提供を呼びかけています。

【写真を見る】障害者向けグループホームの男性入居者（31）が行方不明 東京・町田市 警視庁が情報提供呼びかけ

行方不明となっているのは、町田市の障害者向けグループホームに入居する藤巻諒矢さん（31）です。

警視庁などによりますと、藤巻さんは先月25日午後9時ごろ、職員が目を離したすきに一人で自分の部屋を出る様子が施設の防犯カメラに写っていて、そのまま施設を出たということです。

その後、バスと電車を乗り継ぎ、小田急線の海老名駅で電車を降りたことが確認されたのを最後に、行方がわからなくなっています。

藤巻さんは身長170センチで、上下グレーのスウェットを着ていて、上着にはひらがなで「ふじまき」と書かれているということです。

警視庁は「本人の洋服に名前が書いてあるので、見かけたら連絡してほしい」としています。

■情報提供先：町田警察署（042-722-0110）