PEANUTS×ANGEL CLOVER初コラボ♡大人が楽しむ遊び心ウォッチ登場

人気腕時計ブランドANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）から、世界中で愛されるPEANUTSとの初コラボレーションウォッチが登場します。スヌーピーやウッドストックの愛らしさを、大人が取り入れやすい上質デザインに落とし込んだ特別な一本。2026年5月22日発売、4月23日より予約受付スタートです。遊び心と実用性を兼ね備えた新作は、毎日を少し自由に彩ってくれそう♡

大人に似合うPEANUTSコラボ時計

今回登場する「PEANUTS COLLABORATION」は、“Feeling Free”をテーマにしたコレクション。時間に追われがちな日常の中で、肩の力を抜いて楽しめるような自由な気分を届けてくれるデザインです。

ベースは洗練されたクロノグラフタイプ。クラシカルな印象の中に、スヌーピーたちの遊び心をさりげなくプラスし、ビジネスにもカジュアルにもなじむ絶妙なバランスに仕上がっています。

キャラクターウォッチにありがちな子どもっぽさを感じさせず、大人の女性にもおすすめです。

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全3モデルをラインアップ

PN40SSV-BK



PN40SBK-BK

PN40SWH-BK

販売されるのは全3モデル。いずれも価格は26,400円（税込）です。ケースサイズは40mm径。素材にはステンレススチールを使用し、ベルトにはしなやかなカーフレザーを採用。

肌なじみが良く、着け心地にもこだわっています。カラーはシルバー×ブラック、ブラック×ブラック、ホワイト×ブラック系の展開で、好みに合わせて選べます。

細部まで心ときめく仕掛けに注目

秒針にはウッドストックのモチーフを採用。時を刻むたびに軽やかに動く姿がなんともキュートです。さらに3時位置の24時間表示では、ドライブを楽しむスヌーピーとウッドストックが時間とともに回転。

眺めるたびに楽しい気分になれそう♪

リューズにはスヌーピーの顔を刻印し、さりげないアクセントに。わかる人にはわかる、控えめなおしゃれ感も魅力です。

また、日本製ソーラームーヴメント（VR42）を搭載しているため、太陽光で充電可能。電池交換不要で、フル充電時には約4か月駆動します。10気圧防水仕様で、日常使いしやすい機能性も備えています。

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

www.snoopy.co.jp

まとめ

スヌーピーたちの可愛さと、ANGEL CLOVERらしい洗練されたデザインが融合した今回のコラボウォッチ。毎日使える実用性に加え、ふと視線を落とすたび心が和む特別感も魅力です。

全国の時計販売店と公式オンラインストアで発売されるので、PEANUTSファンはもちろん、大人可愛い小物を探している方もぜひチェックしてみてください♡