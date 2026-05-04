400人以上が納得！旬のたけのこは「冷凍保存」が正解

今が旬！たけのこをいつでもおいしく食べる冷凍テク

たけのこは傷みやすく、しっかり下処理をすることでおいしく食べられる期間が長くなります。今回は、下ゆでしたたけのこを冷凍する方法もご紹介します。



煮汁ごと冷凍が正解

1. 下ゆでしたたけのこを食べやすい大きさに切る。

2. 鍋にたけのこ、水、調味料を入れて軽く煮る。

3. あら熱がとれたら、煮汁ごと保存袋に入れて冷凍する。

4. 解凍する場合は保存袋ごと氷水につけるのがおすすめ。





毎年お世話になってる方がたくさん

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも「今年もお世話になります！」「この方法だと美味しく冷凍できた」など、おいしく保存できるレシピが大絶賛されています。





旬のおいしいたけのこを小分け冷凍しながら、いつでも食べられるおすすめの冷凍保存レシピ。活用しやすいよう小さめにカットしておくのがポイントです。今年はこの方法で冷凍してみてはいかがでしょうか。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。