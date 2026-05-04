テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が４日に放送され、トレーラーハウスが人気を集めていることを取り上げた。

羽鳥アナウンサーは「ゴールデン・ウィークです。各地観光スポットは大混雑しているんですけれども、その混雑を回避しながら絶景を楽しんで、そして宿泊できるトレーラーハウスが今人気です」と伝えた。公共交通機関、宿泊施設も混雑、道路も渋滞という中で、番組では一昨年前にオープンした山梨・北杜市のトレーラーハウスを活用した２組限定のホテルをＶＴＲとともに紹介。また開発許可や膨大な調査が必要なホテル建設に対し、動かせる車であるトレーラーハウスは簡素な手続きで設置可能とあって規制の厳しいエリアでもサービスを展開できることを伝えた。

これに元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川氏は「ちょっと今思いついたんですけど…。移動できるんだから５年は海にいて５年は山にいようかとかね。現実としてありだなと思いました」と別荘や住居としての利用を口に。そして「（トレーラーハウスの）形はいろいろ相談できるわけですよね？道幅に合えばいいんでしょ？マックス道幅に合えばいいんだよね、きっとね」とスタッフの方へ視線を向けてまくしたてた。これには司会の羽鳥アナは「誰としゃべってるんですか？」と逆質問。スタジオに笑い声が広がる中、玉川氏は「いや、ちょっとディレクターとしゃべってた」と苦笑いだった。