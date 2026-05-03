ある男性が滋賀県の道の駅で楽しめる1回400円のソフトクリーム巻き放題に挑戦したところ、通常の2.5倍から3倍の高さになりました。「俺より上手く巻ける人そうそう居ない」――抹茶とバニラのミックスソフトを圧巻の高さに巻き上げた写真を男性がThreadsに投稿すると、「すごすぎる」「どうやって巻いたの」といった声が集まっています。



【動画】ソフトクリーム巻き名人を襲った悲劇！

投稿したのは、50代のTokuoさん（@to_ku_o_）。このソフトクリームを巻いたのは、滋賀県土山にある道の駅「あいの土山」でした。



「1回400円で、巻き放題が楽しめます。この土山はお茶の産地なので、そのお茶を使った抹茶とのミックスが魅力的でした」



最初から「たくさん巻くぞ」という気持ちはあったものの、ここまでの高さになるとは思っていなかったそう。一般的なソフトクリームが4巻から5巻ほどだとすると、今回のものはその2.5倍から3倍ほどになったといいます。



「とにかくたくさん巻きたくて、どうすれば安定するか？どうすれば倒れないか？―そんなことを考えながら、無意識のうちに巻いていました（笑）」



安定して巻けた理由について聞くと、「もともと硬めに出てくるので、形が崩れにくいのかもしれません」とのこと。この道の駅で巻くのは数回目で、過去の経験も今回の仕上がりにつながったようです。



実はこの日、投稿主さんの前に挑戦していた親子がソフトクリームを倒して落としてしまう場面を見ていたのだとか。子どもが悲しそうな顔をしていたことが強く印象に残り、「絶対にそれだけは避けたい」と思ったそう。しかし、その結果…。



「最後、手が出ました（笑）」



完成したソフトクリームは、撮影を担当していた妻とシェア。妻はスプーンで、投稿主さんはそのままかぶりつきましたが量が多くなかなか食べ終わらず、「持っていた手がクリームまみれになりました（笑）」と笑います。巻くのも大変なら、食べるのもまた一苦労だったようです。



投稿には同じ場所で巻き放題に挑戦した人たちからも反応が届きました。上手に巻いた写真を送ってくれた人もいれば、夫婦でほんの少しだけ巻いた写真を見せてくれた人も。



「皆さんいろんな方がいて、コメントでも楽しむことができました。でも、俺より上手く巻ける人、そうそういないと思います」