スーパーでカスハラ客にでっち上げられる地獄展開！値引きなんて頼んでないのに!?逃げ場なしの公開処刑状態【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
フリーランスのライターとして活躍している福岡在住の仁田茜(@nickey_FUK)さん。情報誌や企業会員誌などの記事制作をする傍ら、好きが高じてイラストや漫画も描いている。
以前ウォーカープラスで紹介した「会社で男性がお茶出しをして怒られたエピソード」を描いた漫画も好評で、「昔は社内のお茶出しはしたっぱ、応接用のお茶出しはかわいい社員ってのがお決まりだったんよ(笑)」「15年前にこれで上司に叱られた。“不格好だ！”そうで」「上場してる大企業でも、未だにお茶出しは女担当です」など共感の声が多く寄せられた一方、「男性がいれたお茶はあまり飲みたくない」という声もあり、賛否両論、大きな反響があった。
日常のささいな出来事を描いた漫画「ニッキーの『何かひっと出とるよ』」が共感を集めるなか、作者の仁田茜さんがスーパーで体験した思いがけない一幕が話題となっている。
ある日、牛肉の半額セールに出くわした仁田さんは、迷うことなく国産牛をカゴへ入れた。しかしレジで国産牛は対象外と告げられ、「定価で大丈夫です」とそのまま購入しようとしたところ、店員から「待って!!イケるかも!!」と引き留められた。しかも店員は精肉部へ連絡し、「国産牛も半額にしてって言われてるんだけど」と話し始めた…。
仁田さんは「スーパーの精肉部の作業場は少し遠いところにあるので、わざわざ来ていただくなんて申し訳ない気持ちでいっぱいでした」と当時の心境を振り返る。周囲の目が気になる状況だが、「レジの方はよかれと思ってやってくださってるはずだし、勝算があったうえでの行動に思えたのでとりあえず、成り行きを見守ることにしたのです」と、そのときは店員を信じて待つことにしたという。
しかし結果的に周囲からは「レジでゴネて割引させようとするクレーマー」のように見られてしまったという。これについて、仁田さんは「この場面だけ見た人には、カスハラ客にしか見えなかったはず。近所の人に絶対見られたくないシーン、ワーストワン…！」と苦笑交じりに明かしてくれた。
あまりに強烈な出来事だったため、ママ友に打ち明けたところ、「びっくりだけど、あのスーパーのあの店員さんなら、さもありなん…！」と全員が口をそろえたという。どうやら名物(ある意味で迷惑？) 店員だった可能性も…。日常に潜むズレた親切の怖さが印象に残る本作をぜひ一度読んでみて！
画像提供：仁田茜(@nickey_FUK)
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