【GWに家族で遊ぶのに最適！】「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、本書の中から、家族や友達同士でもりあがれる「語彙力」が身につくゲームを紹介します！ ぜひ皆さんでやってみてください。

渋滞にハマり退屈…なときに、車内で絶対盛り上がるゲーム

拙著『こども言語化大全』は小学生でもできる言語化力が上がるゲームを22個、載せています。

今回は、言語化力の3要素「語彙力」「具体化力」「伝達力」の中の「伝達力」がアップする「つなぎことばリレーゲーム」を紹介したいと思います。

このゲームは、ことばの“流れ”を意識して話をつなげる力を、楽しみながら身につけられるゲームです。

1人がお題を出し、みんなが順番に指定された「つなぎことば」を使って即興で話を作っていくことで、文章の組み立て方や前後のつながりを自然に理解できます。

ことばとことばをつなぐ楽しさを通して、自然に「伝わる文章」のコツを体得でき、作文や会話での表現力が確実に伸びていきます。

思いがけない展開の物語ができていくので、全員で大爆笑になることも多いこのゲーム。

GWに家族ででかけ、渋滞にはまり、退屈…、というような時にやると、盛り上がること間違いなしです！

ぜひ、やってみてください。

「つなぎことばリレーゲーム」の遊び方

1 親がお題を出す

◆親になった人がお題を出すよ。このお題から話をスタートさせてね。（例：「宿題を忘れた」「遠足が楽しかった」など）

2 つなぎことばを順番に使って、みんなで話を作る

◆お題をスタートに、次のつなぎことばを順に使って話を作っていこう。親からスタート。

「だから」→「たとえば」→「でも」→「なぜなら」→「しかも」→「また」→「つまり」→「それに」→「いっぽう」→「ただし」

3 つなげられなくなったらゲーム終了

◆すべてのつなぎことばを使って文章を続けられるようにチームでがんばろう！

◆つなげられなくなったら終わりだよ。親を交代してどんどん遊ぼう。

◆慣れてきたらつなぎことばを上の順にだけではなく、「逆の順に」「2番目より始める」など、いろいろ挑戦してみてね。

つなぎことばリレーゲーム やってみた例！

＊本記事は、山口拓朗著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）を抜粋・編集したものです。