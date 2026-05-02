◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破り、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”に勝ち、歴代2位タイとなる世界戦通算28勝目を挙げた。採点は116−112、115―113、116―112だった。

2年ぶりの東京ドームで、史上初の日本人同士の4団体統一戦。日本ボクシング史上最多5万5000人のファンの前で勝者となったのは、やはり井上尚だった。

初回はお互いフェイントの掛け合い。尚弥は左ジャブ、右ボディーストレートなどで時折り中に入ろうとするが、中谷は左のカウンターで中に入らせない。重苦しい立ち上がりとなった。ジャブを上下に散らして右を出すが、なかなかクリーンヒットが両者ともできない展開が続いた。

8回に入って前への圧力をかけてきた中谷のパンチをかわし、左ジャブから右を繰り出すが、互いにクリーンヒットはない。10回に左目上の眉間の当たりを偶然のバッティングで中谷が流血。11回は尚弥が左右のアッパーで中谷にパンチを当てた。

最強の自分を超えるため、最強の相手を指名した。約1年前の24年度年間優秀選手表彰式で中谷に対戦を呼びかけた。強い相手に勝つことでしか得られなくなった、戦うモチベーション。戦前には「試合2カ月前でこの状態は初めて」と高揚感を口にし、「人生を懸けてここまでやってきた」と振り返るほど過去最高の調整で追い込んだ。

“打倒・中谷”へ、17年12月から自身のミットを担当する太田光亮トレーナーとのコンビを一時解消。1メートル86のサウスポー、12年ロンドン五輪代表の鈴木康弘トレーナーをメインにミット打ちを行い、コンビネーションを磨いた。スパー相手や同門選手らと徹底的な長身サウスポー対策を重ね、“中谷なら井上を倒せる”という声をはね返した。

ともに米老舗専門誌「ザ・リング」選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じた最強ランキング）入りする日本人対決に勝ち、2位から1位返り咲きへ前進した。次戦は未定だが、PFP4位のスーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）との対戦も浮上する。“ビッグバン”を下し、最強を証明した世界のモンスター。これからもファンに大きな夢を与えていく。