【片田舎のおっさん、剣聖になる II】 7月8日 放送開始予定 放送局：テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS 朝日、AT-X

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる II」が7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS 朝日、AT-Xにて放送開始することが決定した。

「片田舎のおっさん、剣聖になる」は、著者・佐賀崎しげる氏＆イラストレーター・鍋島テツヒロ氏によって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジー。乍藤和樹氏によるコミカライズやスピンオフ 2タイトルと合わせて、シリーズ累計900万部を突破している話題作。

TVアニメの第一期は2025年4月に放送され、今回はその第二期がいよいよスタートする。第二期のオープニング主題歌は、ユニコーンによる「クレナイノハ」に決定。楽曲「クレナイノハ」を使用したPV第三弾と、第二期で新たに登場する追加キャラクターを含めた13キャラクターが描かれたキービジュアルも公開された。

【TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」PV第三弾 | 2026.7.8～ON AIR!!】【オープニング主題歌情報】

ユニコーン「クレナイノハ」 作詞・作曲：ABEDON

【PV 第三弾カット】【第二期で登場する追加キャラクター】

クリウ・ライバーク

ハノイ・クレッサ

プリム

ホワイト・メイデン

モーリス・パシューシカ

(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になる II」製作委員会