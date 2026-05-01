Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日（木）9時から5月3日（日）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、従来のmicroSDカードをしのぐ転送速度を備えたNextorage（ネクストレージ）の「microSD メモリーカード Gシリーズ EX（512 GB）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 512GB Nintendo Swtich2 動作検証済み microSDXC Express PCIe/NVMe Gen3x1 UHS-I データ復元ソフト付属 読み出し最大880MB/s G-シリーズ EX NM3A512/XHAE 16,047円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

Nextorageの「microSD メモリーカード Gシリーズ EX（512 GB）」が33％オフとお買い得

microSD Expressに対応したNextorage（ネクストレージ）の「microSD メモリーカード Gシリーズ EX（512 GB）」が、33％オフで約8,000円引きになっています。

次世代のSDカード規格であるSD Express規格に準拠し、最大転送速度（読み出し）は880 MB/sを実現。データ転送も高速でストレスフリーです。

ゲーム機器に使えば起動も早く、オープンワールドゲームでのエリア移動の待ち時間を劇的に減らし、没入感を高めます。

Nintendo Switch2の動作確認済み。下位互換性があり多彩なデバイスでゲームが楽しめる

Nintendo Switch2の動作確認済みで、安心してプレイが楽しめるのもポイント。

UHS-I規格にも互換性があるため、Nintendo Switchや携帯型ゲーム機、スマートフォン、PCなどでもそのまま使用できるのは嬉しいですね。

512GBと大容量データをたっぷり保存。耐久性にも優れた1枚

容量は512GBとたっぷり。多彩なゲームタイトルやデータが保存可能です。

IPX7規格の防水性能、IP5Xの防じん性能、1.5m落下テストをクリアした耐衝撃性能を備えており、外出先でも安全に使えます。

耐X線や耐紫外線（UV）、耐温度（マイナス25℃〜85℃）もあり、空港の検査でも安心。海外旅行への持ち運びもOKですよ。

Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 512GB Nintendo Swtich2 動作検証済み microSDXC Express PCIe/NVMe Gen3x1 UHS-I データ復元ソフト付属 読み出し最大880MB/s G-シリーズ EX NM3A512/XHAE 16,047円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Nextorageのアイテムはこちら

なお、上記の表示価格は2026年5月1日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source: 「AmazonスマイルSALE｣