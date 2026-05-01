柄本時生「魚介がすべて食べられなくなった」“クラス5”のアレルギー判明していた
【モデルプレス＝2026/05/01】日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（5月1日はよる7時〜）の公式X（旧Twitter）が4月30日に更新された。俳優の柄本時生が自身のアレルギーについて語った。
【写真】柄本時生のアレルギー検査結果
今回、同アカウントは「SNS限定 未公開SPトーク！」「柄本時生さんが最近沸騰していることとは？」として、5月1日放送の2時間スペシャルにゲスト出演する柄本の未公開トークを公開した。
番組MCのバナナマン・設楽統から「今、こういうのに沸騰してるんだってありますか？」と問われると、柄本は「去年、アニサキスのアレルギーが分かって。もう魚介がすべて食べられなくなった」と告白し、共演者からは「え〜！？」と驚きの声が上がった。
柄本は「別の代用できるものとか、例えば梅干しとかにんにくとか、体に良いものをとにかく探してます」と説明。なかでも、気に入ったものとして義理姉で女優の安藤サクラの姉で映画監督・安藤桃子氏からもらった梅干しを挙げた。
2025年5月19日、柄本は自身のInstagramを通じてアニサキスアレルギーであることを公表。投稿したアレルギー検査表では、アニサキスが「クラス5」を示しており「『珍しいです』って先生に言われた。。『これだけ気を付けて』って笑いながら言われました。なんで？なんで君だけ限界突破なん？？」とコメントしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柄本時生のアレルギー検査結果
◆柄本時生「魚介がすべて食べられなくなった」
今回、同アカウントは「SNS限定 未公開SPトーク！」「柄本時生さんが最近沸騰していることとは？」として、5月1日放送の2時間スペシャルにゲスト出演する柄本の未公開トークを公開した。
柄本は「別の代用できるものとか、例えば梅干しとかにんにくとか、体に良いものをとにかく探してます」と説明。なかでも、気に入ったものとして義理姉で女優の安藤サクラの姉で映画監督・安藤桃子氏からもらった梅干しを挙げた。
◆柄本時生、2025年にアニサキスアレルギー判明
2025年5月19日、柄本は自身のInstagramを通じてアニサキスアレルギーであることを公表。投稿したアレルギー検査表では、アニサキスが「クラス5」を示しており「『珍しいです』って先生に言われた。。『これだけ気を付けて』って笑いながら言われました。なんで？なんで君だけ限界突破なん？？」とコメントしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】