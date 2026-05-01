深夜でも手に入る世界チャンピオンの味！ THE FROZEN TABLE カヌレとアイス

記事ポイント 2025年世界大会優勝パティシエ・宮崎龍氏が手掛ける「至福のカヌレ」と「至福のアイス」が、大阪府高槻市の冷凍自動販売機「THE FROZEN TABLE」に5月1日より登場します西日本に常設店がない希少なスイーツを24時間購入でき、カヌレ2個セットは900円（税込）から母の日ギフト向けに専用ボックス入り3種アソートも用意。大阪府内デイリーランキング1位を複数回記録した話題のスポット 2025年世界大会優勝パティシエ・宮崎龍氏が手掛ける「至福のカヌレ」と「至福のアイス」が、大阪府高槻市の冷凍自動販売機「THE FROZEN TABLE」に5月1日より登場します西日本に常設店がない希少なスイーツを24時間購入でき、カヌレ2個セットは900円（税込）から母の日ギフト向けに専用ボックス入り3種アソートも用意。大阪府内デイリーランキング1位を複数回記録した話題のスポット

大阪府高槻市の住宅街に設置された冷凍自動販売機「THE FROZEN TABLE」に、2026年5月1日（金）より、2025年世界大会を制したパティシエ・宮崎龍氏の「至福のカヌレ」と「至福のアイス」が登場します。

西日本に常設店を持たない希少なスイーツが、24時間いつでも購入できるようになります。

THE FROZEN TABLE「カヌレとアイス」





販売開始：2026年5月1日（金）〜（数量限定・なくなり次第終了）販売時間：24時間設置場所：THE FROZEN TABLE（大阪府高槻市中川町10-11）価格：至福のカヌレ2個セット900円（税込）〜／至福のアイス2個セット1,000円（税込）〜／至福のカヌレ3個セット（専用ボックス入り）1,500円（税込）〜公式Instagram：@thefrozentable

「THE FROZEN TABLE」は、Museeが運営する冷凍自動販売機ブランドです。

厳選した名店のスイーツを非対面で提供するスタイルが特徴で、2025年12月の稼働開始以来、住宅街の立地でありながら地域の注目スポットとして支持を集めています。

今回登場するスイーツを手掛けるのは、2025年1月に開催された製菓の世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で日本代表チームを優勝に導いたパティシエ・宮崎龍氏です。

宮崎氏は日本人でわずか数名しか認定されていない「世界ジェラート騎士」の称号も持ち、カヌレとジェラート両分野に卓越した技術を持ちます。

「至福のカヌレ」は、深い褐色にキャラメリゼされた筒型の外皮が香ばしく、内側にはとろりとしたなめらかなカスタードクリームが満ちた一品です。

ラインアップは2個セット（900円〜）から専用ボックス入りの3種アソート（1,500円〜）まで揃い、母の日の贈り物から自分へのご褒美まで幅広い場面で選べます。

定番3種と生チョコカヌレ3種アソート





至福のカヌレ 定番3種アソート（クラシック・ディープショコラ・グルテンフリー抹茶）：1,500円（税込）〜至福のカヌレ 生チョコカヌレ3種アソート（エクアドル・サント・プリンシペ・ドミニカ）：1,500円（税込）〜

定番3種アソートは、卵とバニラの風味が豊かな「クラシック」、カカオの苦みとコクが際立つ「ディープショコラ」、グルテンフリーに仕上げた抹茶風味の「グルテンフリー抹茶」の3種を専用ボックスに詰め合わせたセットです。

王道の味から体にやさしい選択肢まで一箱で揃い、母の日ギフトとして渡せる完成度の高いパッケージに仕上がっています。





生チョコカヌレ3種アソートは、産地ごとに個性の異なるカカオで作られた生チョコを内包した食べ比べセットです。

エクアドル産のフルーティな酸味、サント・プリンシペ産の深いビター感、ドミニカ産のまろやかなコクと、3つの産地でまったく異なる風味の表情を持ちます。

カヌレの断面を見ると花びらが広がるような模様が現れ、チョコレート好きな贈り相手にも喜ばれる一品です。

「THE FROZEN TABLE」の特徴





自動販売機の正面には、カヌレ・アイス・アソートセットなど10種のメニューパネルが並び、各商品の価格（900円〜1,700円）が一覧で示されています。

非対面で24時間購入できる仕組みが支持され、サンデン・リテールシステム提供のアプリ「ど冷えもん GO」の大阪府内デイリーランキングで、稼働開始（2025年12月）以来、1位を複数回記録しています。

公式LINEアカウントでは最新の入荷情報や限定セール情報が配信されており、トーク画面から各商品の美味しい食べ方も確認できます。

2026年4月より、高槻市の魅力を発信するインフルエンサー「まだ知らない高槻」さんが公式アンバサダーに就任し、カヌレとアイスのリール動画が近日公開予定です。

カヌレとアイスは数量限定で、在庫がなくなり次第終了します。

大阪府高槻市中川町10-11の「THE FROZEN TABLE」で、世界大会を制したパティシエ・宮崎龍氏の味が24時間購入できます。

THE FROZEN TABLEの「カヌレとアイス」の紹介でした。

よくある質問

Q. カヌレとはどのような焼き菓子ですか

A. フランスのボルドー地方に由来する伝統的な焼き菓子で、円筒形に型焼きした独特の形が特徴です。

外側はキャラメル状にカリッと仕上がり、内側は卵と牛乳を主体としたしっとりとしたカスタード生地になっています。

Q. 宮崎龍氏が持つ「世界ジェラート騎士」とはどのような称号ですか

A. ジェラートの分野で世界的に卓越した技術を持つと認められたパティシエに贈られる称号です。

日本人として認定されているのはわずか数名とされています。

Q. インフルエンサー「まだ知らない高槻」のInstagramアカウントIDは何ですか

A. @madashiranai_takatsuki です。

高槻市の魅力を発信しており、2026年4月よりTHE FROZEN TABLEの公式アンバサダーを務めています。

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