【ホラー】「あの家は呪われている」昔聞いた噂話が現実に…!?“末代までの呪い”はまだ続いていた【作者に聞く】
「あの家は呪われているのよ…」と噂の家があった。大きな屋敷で昔は質屋を営んでいたという。その家には今は祖母と孫の2人しかいない。「あそこ、よく人が亡くなるのよね〜」「いろんな人に恨みとかかってたんじゃない？」と噂がひとり歩きしていた。
【漫画】本編を読む
本作『末代まで』は、主人公とその呪われた家に住む孫のケンちゃんの中学生時代の物語である。2人は仲良しで、よく一緒に遊んでいた。ケンちゃんの家でゲームをすることが多かったが、あるときを境に急にケンちゃんの付き合いが悪くなった。しかし主人公の男子が「僕はまだケンちゃんの異変にはっきりとは気づいていなかったのです」と語っているように、うっすら違和感は感じたもののそのときはまだ気づけずにいたという。
ケンちゃんの祖母は体調を崩していた。医者からも「もう長くはない」と宣告され、祖母の面倒を中学生だったケンちゃんがひとりで見ていた。ある日、ケンちゃんの家に行った主人公は、祖母とふたりっきりになった。そして祖母から「この家にゃ末代までの呪いがかかってんだからね」という話を聞かされる。しかも呪いをかけたのは、祖母自身だと告白した。若きころにありとあらゆる呪物を使って呪いをかけたらしいのだが、祖母には誤算があった。“末代までの呪い”とは一体…!?
本作『末代まで』を描いたのは、週刊連載漫画のアシスタント経験もあるヘイラッシャイ！さんである。現在の創作活動について尋ねると、会社員をしながら年に1回「漫画描写団体」という同人サークルにて「創作BLアンソロジー」を発行していると教えてくれた。ヘイラッシャイ！さんに本作についてと、創作活動について詳しく話を聞いてみた。
――怪談を描こうと考えたきっかけは？
先ほどお話しした「創作BLアンソロジー」に発表した漫画です。テーマが「呪いBL」だったので、怪談の漫画を描きました。
――もともと怪談を描くのは得意なのでしょうか？
そうですね。どうやら、寂しい気持ちを抱えた登場人物の漫画を描くのが得意みたいです。以前までは「ギャグ漫画が向いてる！」と思っていたのですが…。画を描く友人たちに「寂しいやつ描きなよ！向いてるよ」と言われ、意識するようになりました。確かに暗い漫画を描いたときの方が読者の方たちから感想をもらえてる感じがします(笑)。
――本作『末代まで』のなかで「細かいところだけどここを見てほしい」といった点はありますか？
全体的に画面がジメジメ、ヌルヌルとした感じになるように意識してみました。とくに描き文字がヌルッと気持ち悪い感じに仕上がっているような気が自分ではするのですが…どうでしょうか？
――週刊連載漫画のアシスタント経験もあるとのことですが、週刊は大変だったのではないでしょうか？
週4日、1日11時間ずっと画面に向かうという経験は今でも強烈な記憶です…！実は、当時アナログでしか漫画を描いたことなかったのに、編集者さんに「デジタルできます！」と嘘をついてアシスタント先を紹介していただきました。今思うとよくそんな嘘ついたなと思うのですが…(笑)。そのときの先輩アシスタントさんたちにはよくしてもらって、デジタル作業の仕方を一から教わりました。そのとき教わった知識で今デジタルで漫画が描けています！
――「ルート分岐BLアンソロジー」という作品集を複数の作家さんと出されていますね。結末が2種類用意されているのは珍しいですね。
作品集のテーマを考えたときに、まずは執筆者におもしろがって描いてもらえるような企画にしたかったというのがあります。そして、結末は「トゥルーエンド」と「バッドエンド」の2つに分かれているのですが、あえて「ハッピーエンド」という縛りにはしないことによって執筆者の表現の幅を広げたいという狙いがありました。また、商業誌ではできないことをしようと思い、「結末を選ぶことで購入者も参加できる本」というコンセプトでつくりました。
とはいえ、トゥルーエンドとバッドエンドどちらも買われるだろうと思っていたのですが、実際はトゥルーエンドのみ買っていく方が多く、それは意外でした。予想外の反応があるとおもしろいです！
――今後の活動予定は？
漫画描写団体にて「創作BLアンソロジー」を発行していきます！2026年のテーマは「ルール知らないBL」です！私自身どんな漫画を描くことになるのか、どんな漫画が集まってくるのか全然予想ができません(笑)。2026年10月以降の「J.GARDEN」または「コミティア」などの同人即売会にて発行予定なので、見かけた方はよろしくお願いします！
本作『末代まで』は中学時代のエピソードが主に描かれており、仲良しだった2人は高校に進学すると疎遠になった。そして結末は社会人となって同窓会のお知らせが来たことを機に訪れる。同窓会の連絡で主人公は“ある事実”を知り、驚愕する。そのときに、ケンちゃんの祖母の話を思い出し、祖母が口にした“末代までの呪い”がまだ続いていたことを感じ取るのだった。最後にゾクリとするこの展開、ぜひじっくり読んで味わってみて！
取材協力：ヘイラッシャイ！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
本作『末代まで』は、主人公とその呪われた家に住む孫のケンちゃんの中学生時代の物語である。2人は仲良しで、よく一緒に遊んでいた。ケンちゃんの家でゲームをすることが多かったが、あるときを境に急にケンちゃんの付き合いが悪くなった。しかし主人公の男子が「僕はまだケンちゃんの異変にはっきりとは気づいていなかったのです」と語っているように、うっすら違和感は感じたもののそのときはまだ気づけずにいたという。
ケンちゃんの祖母は体調を崩していた。医者からも「もう長くはない」と宣告され、祖母の面倒を中学生だったケンちゃんがひとりで見ていた。ある日、ケンちゃんの家に行った主人公は、祖母とふたりっきりになった。そして祖母から「この家にゃ末代までの呪いがかかってんだからね」という話を聞かされる。しかも呪いをかけたのは、祖母自身だと告白した。若きころにありとあらゆる呪物を使って呪いをかけたらしいのだが、祖母には誤算があった。“末代までの呪い”とは一体…!?
本作『末代まで』を描いたのは、週刊連載漫画のアシスタント経験もあるヘイラッシャイ！さんである。現在の創作活動について尋ねると、会社員をしながら年に1回「漫画描写団体」という同人サークルにて「創作BLアンソロジー」を発行していると教えてくれた。ヘイラッシャイ！さんに本作についてと、創作活動について詳しく話を聞いてみた。
――怪談を描こうと考えたきっかけは？
先ほどお話しした「創作BLアンソロジー」に発表した漫画です。テーマが「呪いBL」だったので、怪談の漫画を描きました。
――もともと怪談を描くのは得意なのでしょうか？
そうですね。どうやら、寂しい気持ちを抱えた登場人物の漫画を描くのが得意みたいです。以前までは「ギャグ漫画が向いてる！」と思っていたのですが…。画を描く友人たちに「寂しいやつ描きなよ！向いてるよ」と言われ、意識するようになりました。確かに暗い漫画を描いたときの方が読者の方たちから感想をもらえてる感じがします(笑)。
――本作『末代まで』のなかで「細かいところだけどここを見てほしい」といった点はありますか？
全体的に画面がジメジメ、ヌルヌルとした感じになるように意識してみました。とくに描き文字がヌルッと気持ち悪い感じに仕上がっているような気が自分ではするのですが…どうでしょうか？
――週刊連載漫画のアシスタント経験もあるとのことですが、週刊は大変だったのではないでしょうか？
週4日、1日11時間ずっと画面に向かうという経験は今でも強烈な記憶です…！実は、当時アナログでしか漫画を描いたことなかったのに、編集者さんに「デジタルできます！」と嘘をついてアシスタント先を紹介していただきました。今思うとよくそんな嘘ついたなと思うのですが…(笑)。そのときの先輩アシスタントさんたちにはよくしてもらって、デジタル作業の仕方を一から教わりました。そのとき教わった知識で今デジタルで漫画が描けています！
――「ルート分岐BLアンソロジー」という作品集を複数の作家さんと出されていますね。結末が2種類用意されているのは珍しいですね。
作品集のテーマを考えたときに、まずは執筆者におもしろがって描いてもらえるような企画にしたかったというのがあります。そして、結末は「トゥルーエンド」と「バッドエンド」の2つに分かれているのですが、あえて「ハッピーエンド」という縛りにはしないことによって執筆者の表現の幅を広げたいという狙いがありました。また、商業誌ではできないことをしようと思い、「結末を選ぶことで購入者も参加できる本」というコンセプトでつくりました。
とはいえ、トゥルーエンドとバッドエンドどちらも買われるだろうと思っていたのですが、実際はトゥルーエンドのみ買っていく方が多く、それは意外でした。予想外の反応があるとおもしろいです！
――今後の活動予定は？
漫画描写団体にて「創作BLアンソロジー」を発行していきます！2026年のテーマは「ルール知らないBL」です！私自身どんな漫画を描くことになるのか、どんな漫画が集まってくるのか全然予想ができません(笑)。2026年10月以降の「J.GARDEN」または「コミティア」などの同人即売会にて発行予定なので、見かけた方はよろしくお願いします！
本作『末代まで』は中学時代のエピソードが主に描かれており、仲良しだった2人は高校に進学すると疎遠になった。そして結末は社会人となって同窓会のお知らせが来たことを機に訪れる。同窓会の連絡で主人公は“ある事実”を知り、驚愕する。そのときに、ケンちゃんの祖母の話を思い出し、祖母が口にした“末代までの呪い”がまだ続いていたことを感じ取るのだった。最後にゾクリとするこの展開、ぜひじっくり読んで味わってみて！
取材協力：ヘイラッシャイ！
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